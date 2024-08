Eduardo Paes esteve na manhã deste sábado no Mercadão de Madureira - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 17/08/2024 13:03 | Atualizado 17/08/2024 13:10

Rio – Com o início oficial das campanhas nessa sexta-feira (16), os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro no pleito de 6 de outubro dão continuidade neste fim de semana à corrida eleitoral. De acordo com as agendas divulgadas pelas respectivas assessorias, há atividades em diferentes pontos da cidade.

Candidato à reeleição – para um quarto mandato –, Eduardo Paes (PSD) esteve na manhã deste sábado (17) no Mercadão de Madureira. Já no domingo (18), ele participa de uma caminhada na comunidade do Batan, às 9h30, na Estrada do Engenho Novo com esquina da Rua São Dagoberto.

Alexandre Ramagem (PL), a partir do meio-dia, se reuniu com moradores de Cosmos (Rua Sapucarana, 140), para falar sobre propostas para a região e ouvir demandas da população. O candidato ainda não tem programa divulgado para domingo.

Tarcísio Motta (Psol), que foi ao Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região na manhã deste sábado, realiza uma caminhada pelo Calçadão de Campo Grande, a partir de 12h30.

Já no domingo, ele caminha no Aterro do Flamengo (próximo à rua 2 de Dezembro), às 10h; almoça na Junta Local no Museu da República, no Centro, às 13h; assiste ao jogo do Vasco, a partir de 15h, na Praça da Harmonia, Gamboa; e visita o Cacique de Ramos, às 18h.

Marcelo Queiroz (PP) esteve na manhã deste sábado na Escola de Teatro Martins Pena, no Centro do Rio, para apresentar planos para a Educação. Para o domingo, o candidato ainda não divulgou programação.

Juliete Pantoja (Unidade Popular), que já fez panfletagem na Praça XV nesta manhã, estará às 14h, no Centro, em uma reunião com apoiadores e a candidata a vereadora Giovanna Almeida; às 15h, no Engenho Novo, terá um encontro com o candidato a vereador Renan do MLB; e às 19h, participará de outra panfletagem, na Lapa.

No domingo, a candidata estará em uma reunião com apoiadores e militantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas na Maré, às 10h; e em um encontro com apoiadores em Madureira, às 14h.

A agenda de Cyro Garcia (PSTU) prevê estudos de materiais programáticos sobre o Rio de Janeiro no sábado; e panfletagem no Aterro do Cocotá, na Ilha do Governador, no domingo. Os horários, entretanto, não foram mencionados.

De acordo com sua assessoria, Rodrigo Amorim (União Brasil) pretende visitar bases de candidatos de seu partido e do PMN, em diferentes pontos do Rio. Datas e horários não foram anunciados.

Carol Sponza (Novo) caminhou nesta manhã pelo Calçadão de Campo Grande e esteve na Feira da Praça do Anil. Já no domingo, fará panfletagem no Recreio dos Bandeirantes, às 9h, com ponto de encontro em frente à pista de skate, perto do Terreirão.

Henrique Simonard (PCO) não divulgou agenda até o momento.