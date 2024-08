A caminhada que iniciou a campanha de Tarcísio Motta começou na Praça Mauá e foi até o Buraco do Lume - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/08/2024 14:58 | Atualizado 16/08/2024 16:14

Rio – Tarcísio Motta (PSOL) deu início à campanha para a prefeitura do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (16) com uma caminhada pelo Centro, que começou na Praça Mauá e terminou no Buraco do Lume. Durante o trajeto, ele estava acompanhado da vice, Renata Souza, e de candidatos a vereador da coligação "O Rio Merece Mais". Mais cedo, ele distribuiu panfletos no Largo do Machado, na Zona Sul.

"Muito animado com essa campanha, que está começando com todo gás. Nós nunca começamos tão bem, com tanta vontade, e nunca tivemos uma aliança tão grande. Nós vamos para o segundo turno", disse Tarcísio, durante a caminhada.

O candidato também falou das disputas ideológicas que envolvem a corrida à prefeitura do Rio em 2024. "Não se derrota a direita abraçando a direita que fez o fascismo crescer. Não é possível que a gente não perceba que esta cidade, berço do bolsonarismo, é governada pelo mesmo grupo há tanto tempo. Portanto, precisamos fazer dessa eleição uma batalha de ideias e valores", afirmou.

A caminhada contou com a presença de representantes do PT, como o deputado federal Lindbergh Farias. Na noite de quinta-feira (15), aconteceu, no Centro, o lançamento da frente 'Petistas com Tarcísio'.

O primeiro turno das Eleições 2024 acontecem no dia 6 de outubro, com um segundo dia de votações marcado para 27 do mesmo mês, se necessário. De acordo com uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), espera-se que neste ano o Rio tenha mais de 13 milhões de pessoas aptas a votar.