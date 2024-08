Alexandre Ramagem iniciou campanha à Prefeitura com caminhada na Central do Brasil - Divulgação

Alexandre Ramagem iniciou campanha à Prefeitura com caminhada na Central do BrasilDivulgação

Publicado 16/08/2024 13:00 | Atualizado 16/08/2024 16:25

Rio - Alexandre Ramagem (PL) iniciou, na manhã desta sexta-feira (16), sua campanha visando à Prefeitura do Rio. O ponto de partida da disputa das Eleições Municipais de 2024 para o candidato foi a Central do Brasil, no Centro da cidade. Acompanhado da vice, Índia Armelau (PL), e de outros apoiadores, Ramagem conversou com usuários da rede de transporte e comerciantes da região.

Após a concentração na Praça Cristiano Otoni, a caminhada começou no início da manhã desta sexta. Um dos principais pontos levantados pelo candidato foi a revitalização da região. Segundo Ramagem, além de transformar o local no principal polo de integração entre trem, metrô, BRT, VLT e ônibus, ele tem como objetivo atrair investimentos no local através da construção de novos empreendimentos, moradias e até shopping center.

fotogaleria

"Os cariocas merecem respeito e a garantia de se locomoverem com dignidade, segurança e agilidade. Em nossa gestão vamos ter um olhar especial para a Central do Brasil, abandonada há décadas. Essa região é o retrato do Rio sem gestão e tomado pela violência. Aqui será nosso grande centro de interligação dos modais do transporte. Trem, metrô, ônibus e bondes vão se comunicar e tudo com apenas um bilhete de passagem. Vamos recuperar, revitalizar a região, cuidar dos moradores em situação de rua, dos ambulantes e do comércio", disse.

Em conversa com eleitores, Ramagem destacou que pretende criar programas de geração de renda, capacitação profissional e acesso a serviços públicos essenciais para pessoas em situação de rua. O candidato reforçou, ainda, que vai buscar combater a exploração de crianças e adolescentes como pedintes nas redondezas.

A caminhada contou com a presença de alguns aliados políticos, como os senadores Flávio Bolsonaro (PL) e Carlos Portinho (PL); o deputado federal Anderson Moraes (PL) e os candidatos a vereadores Marcos Braz (PL) e Rogério Amorim (PL) - irmão de Rodrigo Amorim, que disputa as eleições para prefeito pelo União Brasil.

"A Central do Brasil precisa de revitalização e não ser um local onde as pessoas convivem com o medo dos furtos", reforçou Flávio Bolsonaro.

No início da noite, Ramagem cumpre agenda em Campo Grande, na Zona Oeste, para a inauguração de seu comitê para as Eleições. O evento acontece na Estrada Rio do A 801, às 18h.

As propagandas eleitorais gratuitas de rádio e TV começarão no próximo dia 30 e vão até 30 de setembro. Para este ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou algumas regras para fiscalizar a utilização de novas tecnologias , como as inteligências artificiais (IA), nas campanhas.

O primeiro turno das Eleições 2024 acontecem no dia 6 de outubro, com um segundo dia de votações marcado para 27 do mesmo mês, se necessário. De acordo com uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), espera-se que neste ano o Rio tenha mais de 13 milhões de pessoas aptas a votar.