Juliete Pantoja (UP) organizou uma caminhada no Centro do RioDivulgação

Publicado 16/08/2024 16:06

Alexandre Ramagem e Rodrigo Amorim (União Brasil) preferiu iniciar a campanha se reunindo com pais de crianças com deficiência da rede municipal de Educação. O evento foi fechado ao público e realizado em uma residência privada.

Rio - Além de Eduardo Paes Tarcísio Motta , outros seis candidatos à prefeitura do Rio deram o pontapé oficial em suas respectivas campanhas, na manhã desta sexta-feira (16). No primeiro dia,preferiu iniciar a campanha se reunindo com pais de crianças com deficiência da rede municipal de Educação. O evento foi fechado ao público e realizado em uma residência privada.

A candidata Carol Sponza (Novo) iniciou a caminhada oficial em busca de uma vaga na Prefeitura do Rio com um manifesto de ruptura com a velha política da cidade. A ação ocorreu no início da manhã, em frente à Prefeitura do Rio, na Cidade Nova. Carol estava acompanhada do candidato a vice Popó (Novo), além da juventude do partido e dos candidatos a vereadores.



Durante o ato, Sponza enfatizou seu compromisso com a segurança e transparência. "Estamos vivendo um caos no Rio de Janeiro, fruto da gestão atual e dos cabides de emprego na Prefeitura. Eu represento uma ruptura com a velha política. Decidi não ficar de braços cruzados enquanto a cidade é destruída. Escolhi começar este dia com a juventude porque sou mãe de dois e o que me move é querer deixar uma cidade melhor, não só para meus filhos, mas para toda a população. A segurança será uma prioridade em meu governo, para que as pessoas possam retomar o direito de ir e vir com tranquilidade. Quero que os cariocas saibam que, neste ano, há uma opção verdadeira e que não será necessário votar no 'menos pior'. Quem tem que sair do Rio é a velha política, e não os cariocas", afirmou Carol Sponza.

Juliete Pantoja (UP) iniciou o dia com uma caminhada saindo da esquina da Uruguaiana com a Presidente Vargas, no Centro do Rio. Ao lado de apoiadores, a candidata discursou sobre sua proposta de gestão. "Queremos derrotar o fascismo e construir o poder popular para garantir transporte estatizado, o fim das OS e ter o servidor público valorizado. Chega dos ricos decidirem a nossa vida. O povo vai decidir para onde o orçamento vai", disse Pantoja.

Cyro Garcia (PSTU), ao lado da vice Paula Falcão (PSTU), se concentrou no Edifício Edisen (Petrobras), localizado na Avenida Henrique Valadares, 28, Centro do Rio, às 12h. "Hoje estamos dando mais um passo na nossa campanha, apresentando para os trabalhadores uma alternativa de governo dos trabalhadores revolucionário e socialista", disse Paula ao lado de Cyro. O ato continua às 17h30 na Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel.

Marcelo Queiroz (PP) iniciou a campanha, nesta sexta-feira (16), de forma inusitada. Ele promoveu uma caminhada com cães e seus respectivos tutores na Praça do Lido, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Além da vice Teresa Berguer (PSDB), o candidato esteve acompanhado durante todo o ato da cadela Rufina, considerada por ele como uma "filha de quatro patas".

"Humildade, muito trabalho, força de vontade, parceria e construção de pontes. É isso que a nossa campanha quer", disse Queiroz durante a 'cãominhada'. "Ama os animais e ama, acima de tudo, as pessoas. Marcelo Queiroz para um rio muito melhor", declarou a vice.

O candidato Henrique Simonard (PCO) não divulgou a agenda de campanha para esta sexta-feira (16).

A partir desta sexta-feira (16) até o dia 30 de setembro, estão liberadas propagandas eleitorais gratuitas com propostas e mensagens dos candidatos às Eleições Municipais de 2024. Rádio, televisão, internet, adesivos e auto-falantes serão alguns meios usados pelos candidatos a prefeito e vereador.