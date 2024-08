Eduardo Paes participa de missa na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 16/08/2024 10:06 | Atualizado 16/08/2024 10:42

Rio - Ao lado do secretariado e de apoiadores, o prefeito Eduardo Paes deu início à campanha de reeleição no Santuário Nossa Senhora da Penha, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira(16). Paes participou da missa ao lado do candidato a vice, Eduardo Cavaliere, e das respectivas mulheres.

O candidato à reeleição associou a escolha pelo pontapé inicial da campanha ter sido no santuário à religião e ao simbolismo que a Igreja da Penha representa para a cidade."Sou cristão e católico. É um lugar de inspiração e encontro com Deus. Aqui tem o simbolismo de parte da cidade que precisa de uma atenção especial do governo. A gente ama todo carioca igual, mas o povo da favela, da Zona Oeste, Zona Norte e do subúrbio carioca precisa mais do nosso olhar", declarou.Eduardo Paes subiu a escadaria da Penha ao lado dos candidatos dos partidos da coligação "É o Rio seguindo em frente". O apoiador Otoni de Paula (MDB), pastor evangélico, brincou ao subir a escadaria: "Eduardo, eu sou crente, por isso não sei, pode subir os degraus de dois em dois?"O prefeito afirmou que vai continuar trabalhando no cargo e vai fazer campanha mais aos finais de semana, além de participar de debates e entrevistas. Na quinta-feira, Paes participou de uma cerimônia de 25 anos da construção da Catedral da Universal do Reino de Deus e afirmou que respeita todas as religiões."A gente quer construir uma frente que represente todo o Rio. Essa cidade tem muitas fés", declarou. Paes acrescentou que reconstruiu a relação com a Universal após um estresse por conta do antecessor, Marcelo Crivella, que era bispo da Igreja.