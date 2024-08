Eduardo Paes no debate de candidatos da TV Band - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 16/08/2024 18:43

Rio - Vídeo não mostra manifestação de Comando Vermelho (CV) e PT para apoiar Eduardo Paes (PSD) como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. As imagens são de comício de Lula (PT) no Complexo do Alemão durante as eleições presidenciais de 2022 e não há registro de qualquer relação com o crime organizado.

Conteúdo investigado: Vídeo de comício com legenda e áudio que afirmam se tratar de uma manifestação conjunta do Comando Vermelho e PT em apoio a candidatura de Eduardo Paes para a Prefeitura do Rio de Janeiro.



Onde foi publicado: X.



Conclusão do Comprova: Publicação mente ao afirmar que vídeo de comício no Complexo do Alemão é uma manifestação conjunta entre o Comando Vermelho (CV) e o PT para apoiar o candidato Eduardo Paes à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2024.



As imagens mostram, na realidade, um comício da campanha do então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 12 de outubro de 2022 no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ), durante as eleições daquele ano. O petista visitou a Estrada do Itararé, onde ocorreu uma motociata em seu apoio.



O comício de Lula no Complexo do Alemão foi amplamente divulgado pela mídia. As matérias foram publicadas em veículos como Folha de São Paulo, Metrópoles, Terra, O Dia, O Globo, SBT News e G1.



O vídeo original está disponível no Canal Click 1, no YouTube, e tem melhor resolução do que a usada no vídeo investigado. Isso permite identificar que as bandeiras vermelhas carregam o nome de Lula e de Geraldo Alckmin (PSB), seu vice. Ao contrário do que alega a legenda do post, não são visualizadas bandeiras do Comando Vermelho. Além disso, é possível ouvir o áudio original da gravação. "Itararé tomado, todo mundo fazendo o L", diz o homem que grava as imagens.



O vídeo investigado diminuiu a resolução das imagens, uma estratégia comum dos desinformadores, e tem áudios sobrepostos. Primeiro, uma mulher diz, em um dos áudios sobrepostos, que mora no Rio de Janeiro e o marido é policial. "Se esse verme vier mesmo, a gente vai ter que sair do Rio de Janeiro, porque é carta branca para a bandidagem (…) o narcotráfico vai mandar mais do que já manda já nesse país", diz.



Em seguida, a mulher cita Jair Bolsonaro (PL), dizendo que, "se ele não entrar, acabou tudo", o que faz uma referência às eleições federais e não municipais, como a legenda da publicação dá a entender.



Depois, em outro áudio inserido sobre o vídeo, um homem surge dizendo que foi obrigado a ir ao Complexo do Alemão porque o prefeito do Rio de Janeiro apoiou o Lula. Ele diz ainda que está muito preocupado, pois o Lula "fechou" com o Comando Vermelho.



O Comprova não conseguiu identificar a origem de nenhum dos dois áudios. O UOL Confere checou o mesmo conteúdo e também não pôde identificar como surgiram essas gravações.



Tentativas de associar o PT ao crime organizado

Esta não é a primeira vez que conteúdos de desinformação associam Lula e o PT ao crime organizado. Em outubro de 2022, quando ocorreu o comício, circulou uma informação falsa de que Lula teria usado um boné com menção ao Comando Vermelho.



No entanto, a sigla "CPX" bordada no acessório é popularmente utilizada para se referir à palavra "complexo", nome dado aos conjuntos de favelas agrupadas em um território, como aponta uma verificação do Comprova.



A abreviação, inclusive, já foi utilizada por autoridades, como a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em 2017, a corporação usou "CPX" para se referir ao Complexo da Penha, também localizado na Zona Norte da capital.



O Comando Vermelho é a facção que controla o tráfico de drogas no Complexo do Alemão. No entanto, não há qualquer registro de envolvimento da organização criminosa com o comício promovido por Lula no interior da comunidade, que conta com mais de 54 mil moradores e 296 hectares.



O Comprova tentou contato com o autor da postagem, que não respondeu até a publicação desta checagem.



Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 16 de agosto, a publicação registrava mais de 21 mil visualizações.



Fontes que consultamos: Reportagens sobre comício de Lula no Complexo do Alemão durante as eleições de 2022, bem como o vídeo original da motociata.



Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



