Marcelo Queiroz participou de encontro com eleitores e faz caminhada em Botafogo, na Zona Sul Divulgação

Publicado 19/08/2024 18:52 | Atualizado 19/08/2024 21:50

Eduardo Paes (PSD) não teve agenda de campanha nesta segunda-feira (19), mas cumpriu atividades como prefeito da cidade.

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio iniciaram a semana com panfletagens, gravações e reuniões internas. Em busca da reeleição, Eduardo Paes (PSD) não teve agenda de campanha nesta segunda-feira (19), mas cumpriu atividades como prefeito da cidade.

O candidato Alexandre Ramagem (PL) aproveitou o dia para realizar gravações da campanha e participou de uma sabatina na Band. Tarcísio Motta (PSOL) também participou da sabatina na Band. À noite, às 19h, ele realiza o lançamento da Frente de Esquerda Pró Tarcísio de Santa Teresa. O evento acontece na Rua Áurea, 80.

O candidato Rodrigo Amorim (União Brasil) não teve agenda pública nesta segunda-feira (19). No período da tarde, ele se reuniu com assessores de campanha. Marcelo Queiroz (PP) se reuniu com eleitores na Praça Nelson Mandela, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, às 14h. Em seguida, promoveu uma caminhada pelas ruas do bairro.

Juliete Pantoja (UP) iniciou o dia com panfletagem em Madureira, na Zona Norte do Rio e, em seguida, realizou atividades internas da campanha. Às 19h, a candidata realiza a segunda panfletagem do dia na Pedra do Sal, na Região Central do Rio. Carol Sponza (Novo RJ) se reuniu com a diretoria da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), no campus de Botafogo, na Zona Sul do Rio, às 15h.

Cyro Garcia (PSTU) também participou da gravação de uma sabatina na Band, que será exibida no dia 6 de setembro. O candidato Henrique Simonard (PCO) não divulgou agenda.

O 1º turno do pleito municipal está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.

Confira a agenda dos candidatos nesta terça-feira (20)



Eduardo Paes - não terá agenda pública como candidato, mas cumpre atividades como prefeito do Rio;



Alexandre Ramagem - o candidato se reúne com eleitores no metrô de Copacabana, na estação Cardeal Arcoverde, às 10h30. Na parte da tarde, às 13h, Ramagem participará de uma entrevista ao vivo na Bandnews TV;



Tarcísio Motta - Lançamento oficial da sua candidatura, às 18h, no Circo Voador;

Rodrigo Amorim - Encontro com profissionais de saúde da Prefeitura do Rio, às 10h30. Às 14h ele participa de uma reunião com assessoria. Às 15h ele cumpre atividades parlamentares na Alerj;



Carol Sponza - vai realizar panfletagem na saída do metrô de São Conrado, no acesso à Rocinha, na Zona Sul do Rio;



Juliete Pantoja - a candidata inicia o dia participando da mesa de conjuntura da assembleia do Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ, às 10h. À tarde, às 13h30, ela estará no Encontro de Mulheres da Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas (AMES Rio). Pantoja encerra o dia com panfletagem na Batalha de Rima do Coliseu, na Praça da Bandeira, Centro do Rio;



Cyro Garcia - vai realizar panfletagem na frente do Edisen (Petrobras), na Avenida Henrique Valadares, Centro do Rio, às 12h;

Marcelo Queiroz e Henrique Simonard ainda não informaram os seus compromissos para esta terça-feira (20).