Novas urnas serão distribuídas para o interior do estado - Reprodução/ Agência O DIA

Novas urnas serão distribuídas para o interior do estadoReprodução/ Agência O DIA

Publicado 20/08/2024 06:00

Rio - As eleições municipais de 2024 no Estado do Rio vão contar com 14.818 novas urnas eletrônicas. As aquisições do modelo UE2022 juntam-se às do anterior (UE 2020) para dar mais rapidez ao processo eleitoral. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), Michel Kovacs, afirma que a atualização no parque de equipamentos deve reduzir as filas nas seções eleitorais e os problemas com substituição de urnas.



"Com um maior quantitativo de equipamentos novos, esperamos que a quantidade de substituições das urnas eletrônicas do nosso estado no dia da eleição seja substancialmente menor. A contingência (substituição) de urnas eletrônicas é um dos fatores que podem ocasionar filas nas seções eleitorais em dias de votação. Pois, quando uma urna apresenta algum defeito, os mesários acionam o cartório eleitoral solicitando, a substituição do equipamento. Essa troca pode demorar um certo tempo", afirma o secretário.

As novas urnas modelo UE 2022 representam 34,94% do total de urnas do Estado do Rio de Janeiro. Mas, Kovacs explica que elas são similares ao modelo anterior (UE 2020). Logo, o TRE-RJ considera que o Rio de Janeiro contará com aproximadamente 75% de urnas eletrônicas dos modelos mais atuais, que têm design idêntico.

Novas urnas substituirão 40% das antigas no Rio Reprodução/ Agência O DIA



As duas últimas versões apresentam evolução em comparação ao modelo anterior, o modelo UE 2015. Os equipamentos novos têm nova aparência com teclado mais centralizado e posicionado abaixo da tela, no modelo 2015 era posicionado do lado direito da tela. A capacidade de processamento é dezoito vezes maior, em comparação ao modelo 2015. As duas últimas versões apresentam evolução em comparação ao modelo anterior, o modelo UE 2015. Os equipamentos novos têm nova aparência com teclado mais centralizado e posicionado abaixo da tela, no modelo 2015 era posicionado do lado direito da tela. A capacidade de processamento é dezoito vezes maior, em comparação ao modelo 2015.

O terminal do mesário também é mais moderno, com tela sensível ao toque, e permite melhor interação ao exibir informações gráficas. Esse é o dispositivo onde o mesário insere as informações de identificação do eleitor e que também faz a leitura da biometria.

As baterias do tipo lítio-ferro-fosfato, que possuem um menor custo de conservação, por não necessitar de tantas recargas, têm expectativa de duração por toda a vida útil da urna.

Apesar das evoluções implementadas, o visual externo da urna eletrônica mudou pouco para que o eleitor continue votando em um equipamento com o qual ele já tem familiaridade.



"Com uma menor quantidade de contingência (troca) de urnas, esperamos uma menor ocorrência de filas nas seções eleitorais, e também por consequência, o processo de envio e de totalização dos votos do Estado do Rio de Janeiro mais rápidos", completa o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), Michel Kovacs.



As urnas serão distribuídas conforme padrão das últimas eleições, com envio das mais novas para o interior do estado.

Voto com biometria





O TRE-RJ já tem registrada a biometria de 8.818.920 eleitores, o que corresponde a 67,66% do eleitorado total do estado. Nestas eleições, o TRE-RJ pretende validar, no momento do exercício do voto, mais de 2,4 milhões de registros biométricos de eleitoras e eleitores recebidos do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran.RJ). Isso será possível graças a um acordo de cooperação entre os dois órgãos. A inclusão pode representar um aumento de até 27,61% do eleitorado fluminense com biometria. Com a parceria, os eleitores que validarem suas digitais ficarão dispensados de comparecer ao cartório eleitoral para coletarem os dados biométricos.O TRE-RJ já tem registrada a biometria de 8.818.920 eleitores, o que corresponde a 67,66% do eleitorado total do estado.