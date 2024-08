Tarcísio Motta em panfletagem na Carioca - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 21/08/2024 19:09

Rio - Dois candidatos de espectros políticos opostos escolheram o mesmo horário e local para panfletar no início da noite desta quarta-feira (21). No entanto, somente Tarcísio Motta (PSOL) manteve a agenda na região da Carioca, no Centro do Rio, já que Rodrigo Amorim (União Brasil) preferiu cancelar o compromisso para evitar um encontro com o desafeto político.

Segundo nota da assessoria de Amorim, o candidato "procurou evitar que se repetissem as narrativas mentirosas sobre os fatos ocorridos em 2022, na Praça Saens Pena, divulgadas por militantes do Psol". A declaração é uma menção a um episódio envolvendo o deputado estadual e o então candidato ao governo do estado Marcelo Freixo.

Na ocasião, apoiadores de Freixo acusaram partidários de Amorim de diversos atos de violência, como ameaçar, intimidar, quebrar bandeiras e derrubar barracas de ambulantes. Já Amorim, na ocasião, afirmou que estava com apoiadores no local para uma reunião com o PTB, quando seguidores de Freixo começaram a ofender a família dele. O parlamentar negou que tenha havido qualquer tipo de violência.

Em suas redes sociais, Amorim fez uma menção ao filme 'Tropa de Elite' para explicar o cancelamento desta quarta e fazer uma provocação: "Já assistiram 'Tropa de Elite'? Pois é, não me misturo com vagabundos, nem com viciados". Sobre a panfletagem na Carioca, a assessoria do candidato comunicou que o evento será reagendado para data a ser confirmada.

Outras agendas

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, visitou, durante a tarde, o Hospital Municipal Veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira, acompanhado pelo Secretário de Saúde, Daniel Soranz. O hospital conta com internações, cirurgias e especialidades como cardiologia, oftalmologia, dermatologia e ortopedia.

O candidato à prefeito pelo PL, Alexandre Ramagem, gravou para seu programa eleitoral nesta quarta-feira. As exibições começam na sexta-feira da semana que vem, dia 30 de agosto.

Durante a manhã, Tarcísio Motta (PSOL) deu entrevista em uma rádio comunitária de Madureira, na Zona Norte do Rio, e durante a tarde panfletou na Central do Brasil.

Ao lado de apoiadores, Carol Sponza (Novo) visitou a Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio. No local, ela conversou com moradores e aproveitou a oportunidade para panfletar.

O candidato Cyro Garcia (PSTU) reuniu-se com os candidatos do PSTU nesta quarta-feira.

Juliete Pantoja (UP) participou de ato dos estudantes da PUC na Gávea, fez campanha na Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, e participou de reunião com apoiadores em Copacabana.

Marcelo Queiroz (PP) foi entrevistado em ⁠sabatina na rádio BandNews FM. Na ocasião, ele afirmou que, se for eleito, a prefeitura terá uma integração maior com as forças de segurança do Estado.

Henrique Simonard (PCO) não teve agenda de campanha na quarta-feira.

Confira a agenda dos candidatos para esta quinta-feira (22):

Eduardo Paes (PSD)

Visita obras do Terminal Curral Falso, o quarto a ser ampliado na Transoeste

Local: Estrada de Sepetiba (Canteiro de Obras)-Santa Cruz

Alexandre Ramagem (PL)

Grava programas de TV.

Tarcísio Motta (PSOL)



De manhã e à tarde, grava para os programas eleitorais; à noite, das 19h às 20h30, participa de sabatina com o coletivo Quintas Politico-Culturais, sobre programa e projeto político para a cidade.

Cyro Garcia (PSTU)

12h - Panfletagem no EDIBH (Petrobras)

Rodrigo Amorim (União Brasil)



10h - Plenário da Alerj

13h - Entrevista para BandNewsTV

15h - Preparação para sabatinas

Juliete Pantoja (UP)

10h - Panfletagem na paralização dos trabalhadores do INPI

13h - Produção de materiais para a campanha

19h - Panfletagem na Assembleia dos trabalhadores dos Correios, no Club Municipal (Haddock Lobo,359 -Tijuca)

Marcelo Queiroz (PP)



Panfletagem saindo da Praça Antero de Quental, no Leblon, em direção à Lapa, no Centro. Concentração a partir de 8h30, com saída do Leblon às 9h.

Carol Sponza (Novo)



Agenda não divulgada.

Henrique Simonard (PCO)

Agenda não divulgada.