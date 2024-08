Discurso em sessão da Alerj que causou condenação de Rodrigo Amorim (União) aconteceu em 2022 - Julia Passos/Alerj

Discurso em sessão da Alerj que causou condenação de Rodrigo Amorim (União) aconteceu em 2022Julia Passos/Alerj

Publicado 22/08/2024 14:30 | Atualizado 22/08/2024 14:32

Rio - O deputado estadual e candidato a prefeito do Rio Rodrigo Amorim (União) teve sua condenação por violência política de gênero suspensa pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) , na noite desta quarta-feira (21). A sentença deixará de ter validade até que os argumentos da defesa sejam avaliados pelo plenário da Corte, de acordo com a decisão do desembargador Peterson Barroso Simão.

"A decisão de ontem apenas ratificou o que eu vinha sustentando", disse o candidato à Prefeitura do Rio ao DIA.

Em março deste ano, o TRE-RJ condenou Amorim por ter ofendido a vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL) em um discurso durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), maio de 2022.

Na ocasião, ele foi denunciado pela Procuradoria Regional Eleitoral pela "prática do crime de violência política de gênero contra a mulher", após se referir a Benny como "boi zebu" e "aberração da natureza" por ela ser uma mulher trans.

Após o julgamento, que terminou com quatro votos a favor da condenação e três contra, foi definida a pena de um ano e quatro meses de serviços comunitários prestados à população em situação de rua e o pagamento de 70 salários mínimos.

A suspensão da condenação de Rodrigo Amorim aconteceu no dia seguinte ao pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE), solicitando a impugnação da candidatura à Prefeitura do Rio por inelegibilidade até 2032.

Confira a fala que levou a condenação de Rodrigo Amorim:

"Vai xingar outro! Hoje, na Câmara Municipal, um vereador que parece um porco humano [referindo-se a Tarcísio Motta, do PSOL] estava lá chorando dizendo que eu era gordofóbico. Mas ela [Renata Souza, também do PSOL] pode se referir aos outros como boi. Talvez não enxergue sua própria bancada, que tem lá em Niterói um boi zebu, que é uma aberração da natureza, que é aquele ser que está ali [Benny Briolly], e eles não enxergam."