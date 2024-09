Justiça Eleitoral negou registro de candidatura de Rodrigo Amorim para prefeito do Rio - Eduardo Uzal / Agência O Dia

Justiça Eleitoral negou registro de candidatura de Rodrigo Amorim para prefeito do Rio Eduardo Uzal / Agência O Dia

Publicado 05/09/2024 16:07 | Atualizado 05/09/2024 17:10

Rio - A Justiça Eleitoral indeferiu, nesta quinta-feira (5), o registro de candidatura de Rodrigo Amorim (União) para prefeito do Rio. A sentença foi assinada em primeira instância pela juíza Maria Paula Gouvêa Galhardo, da 125ª Zona Eleitoral. A decisão foi tomada após um pedido de impugnação de candidatura solicitado pela coligação 'O Rio Merece Mais', ao qual o Psol faz parte.



Foi mencionado no pedido à Justiça Eleitoral a condenação do deputado estadual por violência política de gênero contra a vereadora Benny Briolly (Psol). Em março deste ano, o TRE-RJ condenou Amorim por ter ofendido a vereadora de Niterói em um discurso durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), em maio de 2022.

Na ocasião, ele foi denunciado pela Procuradoria Regional Eleitoral pela "prática do crime de violência política de gênero contra a mulher", após se referir a Benny como "boi zebu" e "aberração da natureza" por ela ser uma mulher trans.

"Defiro o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão do acesso do candidato aos recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e, ainda, a devolução, ao respectivo doador, do recurso público eventualmente já disponibilizado para a conta bancária de origem, utilizando-se dos meios previstos pela Res. TSE nº 23.607/2019", escreveu a juíza na sentença.

Rodrigo Amorim afirmou que já ingressou com recurso e garantiu que a decisão não vai mudar em nada a sua candidatura. "Eu sou advogado, deputado, operador do Direito e seguirei confiando nas instituições. Nossa campanha está forte, está nas ruas e vai permanecer dessa forma", disse.

O deputado também manteve a agenda de campanha eleitoral para esta sexta-feira (6), quando pretende ir ao Saara, às 12h, para conversar com os lojistas.

Após o indeferimento da candidatura de Rodrigo Amorim, Tarcísio Motta (Psol), candidato a prefeito do Rio, repercutiu a decisão nas redes sociais. "Foi fruto da nossa ação de impugnação porque ele está condenado por ter praticado violência política de gênero contra a Benny Briolly. Com a gente, fascistas não passarão. Essa não é a primeira nem a última violência do Rodrigo Amorim. Recentemente, ele chutou a cara do candidato Leonel de Esquerda, e essa ação ainda nem foi julgada. É isso mesmo, ele tem que ser responsabilizado pelas violências que comete", disse o candidato.