TRE mudou 53 locais de votação no Estado do Rio por questões de segurançaReprodução

Publicado 04/09/2024 15:06

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) mudou 53 locais de votação para as eleições deste ano por questões de segurança. A medida impacta 171.341 eleitores de dez cidades, que votarão em novos endereços no dia 6 de outubro, data do primeiro turno.

Os antigos locais foram substituídos em função de um estudo feito pela Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional, da Justiça Eleitoral do Rio. Neles, as urnas eletrônicas precisavam chegar protegidas por veículos blindados e com a mobilização de amplo efetivo policial.

"Se a urna precisava chegar aos locais de votação nessas condições, por conta de ações do crime organizado, o local não era seguro. A mudança é desafiadora em função da necessidade de preservar a comodidade e a praticidade para o eleitor. Ele precisa votar confortável e tranquilo, livre de pressões de qualquer tipo. E esse conforto significa também votar perto de casa. Portanto, as mudanças procuram evitar deslocamentos superiores a um quilômetro", afirmou o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, presidente do TRE.



O maior contingente de impactados pela medida está na cidade do Rio, onde 104.598 eleitores votarão em novos endereços. As mudanças atingem também os municípios de Belford Roxo (4.709), Duque de Caxias (16.789), Nova Iguaçu (6.679), Itaguaí (15.301), Japeri (2.738) e São João de Meriti (6.456), na Baixada Fluminense, Itaboraí (4.940) e Niterói (6.396), na Região Metropolitana, além de Sapucaia (2.735), no Centro-Sul fluminense.



Além de oferecer mais segurança aos participantes do processo eleitoral, o TRE destacou que a mudança permitirá otimizar o emprego das forças de segurança.





Por motivos diversos, cerca de um milhão de eleitores foram alocados em 444 novos locais de votação para as eleições de outubro deste ano. A Justiça Eleitoral do Rio recomenda que cada eleitor consulte seu local de votação de maneira antecipada, para evitar eventuais transtornos no dia da eleição.



A verificação pode ser feita pelo site oficial do TRE-RJ, pelo aplicativo e-Título, ou pelo Disque TRE-RJ: (21) 3436-9000. O serviço de atendimento telefônico funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. Em 2025, o órgão dará continuidade a este estudo para avaliar a necessidade de mudanças de outros locais de votação, em áreas de menor sensibilidade, com vistas às eleições de 2026.

Reforço de segurança

Como é habitual em eleições realizadas no Rio, o TRE-RJ, em sintonia com o governo do estado, solicitou o apoio de forças federais para a segurança no período eleitoral. O pedido utiliza o mecanismo de Garantia da Votação e Apuração (GVA) e foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela consulta e pela interface com o Ministério da Defesa.



Durante as eleições, rotineiramente, as Forças Armadas atuam no apoio logístico e na operação de transporte de urnas eletrônicas, equipamentos, insumos e pessoal para locais de difícil acesso, além do efetivo reforço da segurança em pontos-chave.



Nos dias de votação, o TRE-RJ terá instalado, em sua sede, a sala de situação do Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi), com representantes de órgãos federais, estaduais de segurança, além da Guarda Municipal. O gabinete atua na prevenção e repressão de crimes eleitorais, e estará reunido para informação e tomada de decisões imediatas e integradas, respeitadas as competências legais de cada integrante.