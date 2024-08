Em todo o estado, cerca de 450 pontos sofreram mudança em relação às eleições de 2022 - Arquivo/ Agência O Dia

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) orienta que eleitoras e eleitores consultem antecipadamente seu local de votação, pelo Rio - Cerca de 1 milhão de eleitoras e eleitores no Estado do Rio de Janeiro estão em novos locais de votação nas eleições municipais com primeiro turno no dia 6 de outubro deste ano. As alterações das localidades atingem aproximadamente 8% do total do eleitorado fluminense.O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) orienta que eleitoras e eleitores consultem antecipadamente seu local de votação, pelo site do Tribunal ou pelo aplicativo e-Título para evitar transtornos no dia da eleição.





Na página para consulta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Também é possível realizar a consulta pelo telefone Disque TRE-RJ por meio do número (21) 3436-9000, que funciona de segunda à sexta-feira, das 11h às 19h.Na página para consulta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/titulo-e-local-de-votacao , o eleitor encontrará os campos que deverá preencher para fazer a consulta. Se preferir, inicie a navegação pelo site do TSE www.tse.jus.br . Na capa do site do Tribunal, o acesso se encontra no box de serviços, ao lado direito superior da tela, na opção 'Título de eleitor'.

Confira na imagem como é a página para a consulta.

Para realizar a consulta, o eleitor deve preencher no primeiro campo um dado pessoal que o identifique que pode ser tanto o nome completo, quanto o número de CPF ou o número do título eleitoral.

No campo seguinte, o eleitor deve digitar ou selecionar a data do ano de nascimento. Ao clicar nesse campo, atente-se que o ano que aparece inicialmente é o de 2024, então o eleitor deve alterar para o ano de seu nascimento.

Por fim, o eleitor deve digitar, no último campo, o nome da mãe, ou selecionar o campo não consta, ao lado direito, em caso de não contar com o nome da mãe no registro dos documentos.

Após preencher os campos basta clicar no botão 'consultar', em amarelo.

Ao realizar a consulta, o eleitor terá a informação se está com a biometria coletada e o endereço, zona e seção do voto.

Consulta pelo e-Título

Na consulta pelo e-Título, a ferramenta identifica automaticamente a localidade, bastando clicar em 'onde votar'. A aplicação pode ser baixada gratuitamente para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android.



Em todo o estado, são cerca de 450 localidades que sofreram alguma mudança, em relação ao pleito de 2022. Esse quantitativo corresponde a 9% do total de 5 mil locais de votação distribuídos entre os 92 municípios fluminenses.