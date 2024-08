Prefeito Eduardo Paes fará visita ao Mercado Municipal do Rio de Janeiro (Cadeg), em Benfica - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 24/08/2024 19:03 | Atualizado 24/08/2024 19:04

Rio – Os candidatos à Prefeitura do Rio encerram a semana de campanha neste domingo (25) com atividades pela cidade. O atual mandatário Eduardo Paes (PSD), que busca a reeleição, fará uma visita ao Mercado Municipal do Rio de Janeiro (Cadeg), em Benfica, Zona Norte, às 12h30.

Alexandre Ramagem (PL) realizará gravações e não possui agenda pública, enquanto Rodrigo Amorim terá compromissos com candidatos a vereador do seu partido, o União Brasil.

Juliete Pantoja (UP) comparece à Feira da Glória, Zona Central, para panfletagem às 10h, seguido de uma reunião com apoiadores na Maré, Zona Norte, às 14h. Já Carol Sponza (Novo) distribuirá panfletos na Feira de Campo Grande, Zona Oeste, às 9h.

Os candidatos Tarcísio Motta (PSOL), Marcelo Queiroz (Progressistas), Cyro Garcia (PSTU) e Henrique Simonard (PCO) não divulgaram suas agendas para o dia até o fechamento desta reportagem. O espaço está aberto.

Pesquisa do Datafolha

A pesquisa do Datafolha divulgada na última quinta-feira (22) mostra o atual prefeito Eduardo Paes com 56%, uma folgada liderança em relação ao segundo colocado, Alexandre Ramagem, que tem 9%. Tarcísio Motta ocupa a terceira posição, com 7%, tecnicamente empatado com o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A margem de erro da sondagem do Datafolha é de três pontos percentuais. Dessa forma, o prefeito mantém o patamar registrado na pesquisa anterior, realizada no início de julho. Ramagem e Tarcísio também variaram dentro da margem de erro.

Rodrigo Amorim (União) tem 3%. Marcelo Queiroz (PP) e Cyro Nogueira (PSTU) estão com 2%. Juliete Garcia (UP) e Carol Sponza (Novo) ficaram com 1% das intenções de voto.