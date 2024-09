Mayara Gomes procurou a 77ª DP (Icaraí), onde registrou o caso - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/09/2024 18:34 | Atualizado 04/09/2024 19:29

Rio - A candidata a vereadora Mayara Gomes (PT), usou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para denunciar um ataque a sua equipe durante panfletagem no Campo de São Bento, em Niterói, na Região Metropolitana. Segundo os relatos, um grupo de homens intimidou as mulheres que faziam propaganda política para ela. O caso é investigado pela Polícia Civil.

"A nossa banquinha de panfletagem aqui no Campo de São Bento foi atacada e xingaram as nossas militantes, atacaram elas, agrediram verbalmente! Destruíram os nossos materiais, tentaram rasgar a nossa bandeira do MST, mas a gente não vai recuar", disse a candidata em um vídeo no Instagram.

Segundo Mayara, o caso aconteceu por volta das 14h30. Na ocasião, duas mulheres que estavam trabalhando fazendo panfletagem para ela foram cercadas por um grupo de quatro homens. Eles começaram a intimidar as vítimas.

"Elas me ligaram, desesperadas, muito nervosas! Elas estavam no local, panfletando, e um grupo de pessoas, todos homens, foram para cima delas e começaram a puxar os panfletos da mão, rasgando, proferindo xingamentos e palavras de baixo calão. Chamando elas para a briga, inclusive! Falando: 'Vem para cá que eu vou bater em vocês! Vocês vão ver o que vai acontecer.' Se aproveitaram do fato de serem mulheres que estavam ali e achavam que a gente não ia reagir", disse a candidata ao DIA.



Ainda conforme Gomes, ao chegar no local, o grupo já havia ido embora. Contudo, minutos depois, eles voltaram e os ataques retomaram. Ela procurou a 77ª DP (Icaraí), onde registrou o caso. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento. Ninguém ficou ferido fisicamente durante a ação.