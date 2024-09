Rodrigo Amorim fala sobre agressão a candidato a vereador Leonel de Esquerda (PT) - Divulgação/TV Alerj

Rodrigo Amorim fala sobre agressão a candidato a vereador Leonel de Esquerda (PT) Divulgação/TV Alerj

Publicado 03/09/2024 18:23

Rodrigo Amorim (União Brasil), comentou Leonel de Esquerda (PT). Amorim aproveitou o Expediente Final na Alerj, na tarde desta terça-feira (3), para se defender. No plenário, ele chamou Leonel de 'canalha' e afirmou que o mesmo agiu de forma premeditada para que o caso tivesse repercussão. Rio - O candidato a prefeito do Rio, e deputado estadual,(União Brasil), comentou sobre o episódio de agressão envolvendo ele o candidato a vereador Leonel Querino da Silva Neto, conhecido como(PT). Amorim aproveitou o Expediente Final na Alerj, na tarde desta terça-feira (3), para se defender. No plenário, ele chamou Leonel de 'canalha' e afirmou que o mesmo agiu de forma premeditada para que o caso tivesse repercussão.

Rodrigo Amorim garantiu que foi à Praça Varnhagen, na Tijuca, Zona Norte do Rio, para acompanhar o final do ato de campanha do irmão, o vereador Rogério Amorim (PL). Ao contrário do que diz Leonel, Amorim também afirma que o candidato a vereador não estava com materiais de campanha, mas chegou na praça na companhia de dois homens armados. Leonel, ainda segundo Amorim, estava com uma faca na cintura.

"Eu estava sozinho, sem segurança, sem apoiadores, sem cinegrafistas e logo que cheguei na praça percebi uma coisa que tem sido de praxe. Foi quando eu vi esse canalha andando em volta do evento do meu irmão, acompanhado de dois brutamontes armados, está tudo registrado e já foi enviado para a polícia", disse Amorim.

Ainda segundo o candidato a prefeito do Rio, o clima era de paz, com crianças e idosos na praça. "Ele estava me intimidando e constrangindo. Foi necessário que eu fizesse alguma coisa para interromper a gravação e evitar algum dano a minha integridade física. Não tenho problema em assumir o papel de antagonista ideológico da esquerda, não vou fugir desse desafio. Mas não posso permitir que se promova uma narrativa de violência política. Ele não foi fazer campanha, ele foi para provocar de forma premeditada", afirmou Amorim.

Relembre o caso

O candidato a vereador Leonel Querino foi agredido na manhã deste domingo (1º), na Tijuca, na Zona Norte. Ele alega que Rodrigo Amorim foi o responsável pela violência. A confusão aconteceu na Praça Varnhagen, por volta das 11h. Segundo a assessoria de Leonel, o candidato teria sido agredido por Amorim e os seguranças dele enquanto fazia campanha no local.

Leonel foi socorrido e encaminhado ao Hospital Glória D'Or, no Centro, onde chegou a ficar internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI). De acordo com o deputado federal Lindbergh Farias (PT), a vítima sofreu fraturas na face e hematomas.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.