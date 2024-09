Tema foi uma demanda dos alunos da universidade - Divulgação/ Alexandre Maia/ Universidade Candido Mendes

Publicado 02/09/2024 12:40 | Atualizado 02/09/2024 12:46

Rio - Os candidatos à Prefeitura do Rio Tarcísio Motta (PSOL) e Carol Sponza (Novo) participaram, na manhã desta segunda-feira (2), de um debate na Universidade Candido Mendes, no Centro, sobre segurança pública. Rodrigo Amorim (União) cancelou a participação no evento. A organização convidou apenas os três candidatos.

Com auditório cheio, os participantes responderam questões sorteadas e fizeram perguntas um ao outro a respeito do tema da segurança na cidade por cerca de duas horas.

O candidato Rodrigo Amorim também havia confirmado presença, mas cancelou a participação no último sábado. A assessoria do candidato informou que a falta ocorreu por conta de uma reunião em São Paulo da executiva do partido.

O debate transcorreu cordialmente, mas foi marcado pela divergência política dos candidatos do PSOL e do Novo. Ambos, no entanto, repudiaram a ausência de Rodrigo Amorim.

Carol Sponza (Novo) destacou que partido não tem 'rabo preso' Divulgação/ Alexandre Maia/ Universidade Candido Mendes

"Foi um debate civilizado, mas lamento a ausência do candidato Rodrigo Amorim, que fugiu, pois a democracia perde com isso. O Novo é o único partido preocupado e realmente apto a resolver a questão da segurança pública no Rio, pois não temos rabo preso com ninguém", afirmou Carol Sponza.

Tarcísio Motta (Psol) defendeu sufocar a renda do crime Divulgação/ Alexandre Maia/ Universidade Candido Mendes

"A ausência do Amorim demonstra como a extrema direita faz mal à democracia. Agridem quando estão cercados de seguranças mas correm da raia quando é para debater ideias e propostas. No debate com os alunos da Cândido apresentei propostas e ideias para finalmente vencer o desafio de garantir direitos e melhorar a vida de todos os cariocas", disse Tarcísio.

A desistência frustrou a organização do evento, que havia preparado a dinâmica para três participantes.

O presidente do Diretório Acadêmico Rui Barbosa, André Luiz Silva, afirmou que o tema foi escolhido com base em uma demanda dos estudantes do campus Centro. "Muitos alunos estudam à noite no Centro do Rio e vivenciam o risco de ser assaltado. Eles trouxeram a demanda pra gente", explicou.