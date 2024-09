Eduardo Paes visita clínica da família no Chapéu Mangueira e Babilônia - Divulagação

Publicado 02/09/2024 19:50

Rodrigo Amorim (União) cancelou a participação neste mesmo evento e está em São Paulo para uma reunião do União Brasil. Rio - Os candidados a prefeito do Rio de Janeiro abriram a terceira semana de campanha eleitoral nesta segunda-feira (2). Tarcísio Motta (PSOL) e Carol Sponza (Novo) participaram de um debate na Universidade Candido Mendes, no Centro do Rio, sobre segurança pública, nesta manhã.(União) cancelou a participação neste mesmo evento e está em São Paulo para uma reunião do União Brasil.

Candidato à reeleição a prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) visitou a clínica da família do Chapéu Mangueira e Babilônia, recentemente inaugurada. Durante a visita, ele prometeu que, se eleito, vai fazer uma unidade de saúde no Morro do Vidigal.



"Quero assumir o compromisso com uma favela que estamos em falta, que é o Vidigal. Já adquirimos o prédio, na verdade é um prédio desses que confiscamos do crime organizado, dessa indústria imobiliária do crime organizado, e vamos transformar numa clínica da família para o Vidigal tão qualificada, tão boa, tão bonita como essa do Chapéu Mangueira", afirmou Paes. Inaugurada em junho deste ano, a clínica da família atende as comunidades Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, na Zona Sul.

No último domingo (1º), Paes também visitou o Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga. No local, ele confirmou que o local passará por uma revitalização da feira. Considerada o maior espaço da comunidade nordestina fora do Nordeste, a Feira de São Cristóvão elenca prioridades de segurança e comodidade, desde a fachada, de ferragens à mostra, risco de queda no desplacamento de concreto e marquises com infiltrações, entre outros desafios. Tudo está apontado em relatório da Empresa Municipal de Urbanização do Rio de Janeiro, a Rio-Urbe. Há, ainda, demandas quanto coleta de resíduos, caixas de incêndio e requalificação de banheiros.

Alexandre Ramagem (PL) se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede do partido, em Brasília, nesta segunda-feira (2). No encontro, foi definida uma agenda estratégica para a campanha no Rio de Janeiro, que vai contar com a participação de Bolsonaro na fase final da corrida eleitoral. Na ocasião, o ex-presidente também gravou vídeos em apoio a Ramagem para veiculação no horário eleitoral gratuito.



"Vim aqui a Brasília para a gente conversar sobre a campanha do Rio. Nós iremos para o segundo turno e venceremos essa eleição. O Bolsonaro definiu que estará com a gente nos dias 4 e 5 de outubro. Vai participar de comício, palanque, e em diversos atos conosco", disse Ramagem.



Além da participação de Bolsonaro, Ramagem vai contar com o apoio na campanha de sua esposa, Michelle Bolsonaro, e de políticos como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que também vai participar de atos no Rio.

Carol Sponza (Novo), em debate na Universidade Candido Mendes, respondeu às questões sobre a segurança na cidade por cerca de duas horas. Durante o evento, Carol falou sobre suas propostas para a área. "Armar a guarda é parte da solução e não a solução. Não é apenas isso que vai resolver o problema da segurança em nossa cidade. Isso é parte de um plano de governo que tem três pilares: armar a guarda, asfixiar as fontes de receita do crime e trabalhar com inteligência artificial para fazer um cerco de segurança no Rio", disse Sponza.



Já Tarcísio, que estava no mesmo evento, defendeu durante a sua fala que o investimento em inteligência gera mais resultados do que a truculência na segurança. "Vou atingir a espinha dorsal das máfias desmantelando os mercados clandestinos de armas, terra e serviços urbanos. Sufocar a renda do crime é mais eficiente do que trocar tiro na rua. Vou tornar a cidade mais segura gastando menos dinheiro e colocando menos gente em risco. Vou apostar em integração, planejamento e prevenção", declarou o candidato do Psol.

No período da tarde, Tarcísio realizou uma caminhada em Bangu para falar com os moradores da Zona Oeste sobre o direito à educação plena. "Horário integral nas creches e escolas municipais é um compromisso nosso! Mas é integral de verdade, não a farsa da atual gestão, que libera as crianças às 14h, 15h, e as mães e pais que trabalham que se virem para ir buscar seus filhos. Educação de qualidade e respeito à população, o Rio merece", disse o candidato.

Marcelo Queiroz (Progressistas) gravou programas de TV na manhã desta segunda-feira(2). A agenda da candidata Juliete Pantoja (UP) desta segunda-feira (2) foi suspensa. Henrique Simonard (PCO) e Cyro Garcia não divulgaram agenda.

Confira a agenda dos candidatos para esta terça-feira (3)

Eduardo Paes - às 13h, visita a sala de situação do CIVITAS, no primeiro andar do Centro de Operações. Na véspera de completar três meses em operação, o CIVITAS emitiu cerca de 20 mil alertas em tempo real a pedido das forças de segurança como: polícias Civil, Militar, Judiciária e órgãos de fiscalização.

Alexandre Ramagem - participa de entrevista na rádio Saara, às 13h. Em seguida, às 14h, Ramagem realiza caminhada no centro comercial e dialoga com comerciantes para ouvir as demandas locais e propor melhorias para a região.

Tarcísio Motta - às 10h, faz corpo a corpo na Rocinha, na Zona Sul do Rio, para apresentar o programa de combate à Tuberculose. Às 13h30 grava programa de rádio e às 18h participa de reunião com o grupo Arco Iris.

Rodrigo Amorim - o candidato segue em reunião com o União Brasil, em São Paulo.