Eduardo Paes (PSD) visitou a garagem do BRT em Deodoro, na Zona OesteDivulgação

Publicado 05/09/2024 19:13 | Atualizado 05/09/2024 19:30

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio cumpriram campanhas eleitorais em várias regiões da cidade do Rio, nesta quinta-feira (5). Entre os temas abordados por eles junto aos eleitores estavam: sistema do BRT, prevenção às enchentes na cidade e segurança pública.

Eduardo Paes (PSD) visitou a garagem do BRT em Deodoro, na Zona Oeste e garantiu que, se eleito, vai ampliar a oferta da chamada 'conexão BRT', além de buscar as cidades da Região Metropolitana para fazer a integração dos ônibus que vêm da Baixada Fluminense com os terminais Margaridas e Missões do sistema de articulados.



"Vamos ampliar a oferta do que a gente chama de conexão BRT, que é um serviço que a gente criou, que é um ônibus híbrido. Ele 'encaixa' na estação de BRT, 'encaixa' nos terminais de BRT, mas também serve para pegar as pessoas como ônibus urbano, principalmente para a região de Sepetiba, de Guaratiba, que são áreas da cidade que ainda tem problema. Então, nós vamos criar mais conexões como esta do BRT ao longo do próximo mandato", explicou Paes.



Ele ainda destacou a necessidade de uma maior integração com os modais intermunicipais que seriam canalizados para o corredor de BRT Transbrasil, diminuindo o fluxo dos ônibus na Avenida Brasil e chegando ao centro da Cidade. "Na Transbrasil temos previstos dois grandes terminais metropolitanos, Missões e Margaridas. Os dois já estão com a sua infraestrutura pronta. Agora falta detalhe, cobertura de terminal, mas a grande infraestrutura, viadutos, por exemplo, já estão prontos", disse Paes.



Em Acari, na Zona Norte, Alexandre Ramagem (PL) prometeu dobrar o valor do auxílio emergencial para as vítimas de chuvas na cidade, chegando a R$ 800. Durante a visita, ele dialogou sobre iniciativas voltadas para prevenção às enchentes.



"O auxílio emergencial, de R$ 400, não é reajustado há 14 anos. Vamos dobrar esse valor. As enchentes aqui em Acari não são eventos extraordinários, acontecem todos os anos. A prefeitura já foi acionada pela Justiça, nada fez e está sendo multada pela inação. Na enxurrada de janeiro, mais de 20 mil pessoas perderam tudo. É uma situação que se agrava a cada ano e que vamos trabalhar para resolver", disse Ramagem.



Para prevenção às enchentes, o candidato ressaltou as medidas que vai implementar em sua gestão. "Já temos projetos prontos de dragagem, desassoreamento, limpeza e construção de bolsões de contenção. O problema não é a falta de recursos. A Fundação Geo-Rio, por exemplo, teve indevidamente cancelamento parcial de R$ 67,9 milhões no seu orçamento. Enquanto isso, a Defesa Civil está sem concurso há 14 anos. Também não há plano de cargos e salários no órgão. Vamos rever essas questões", disse.



Tarcísio Motta (Psol) promoveu uma caminhada em Vila Isabel, Zona Norte, onde conversou com os eleitores sobre a segurança pública. Às 16h15 ele seguiu para a Câmara dos Vereadores para acompanhar votação do PL Vale Refeição para servidores municipais.



Carol Sponza (Novo) esteve no Saara, no Centro, onde conversou com comerciantes e eleitores. Durante o percurso, a candidata afirmou que, se for eleita, vai reforçar a segurança, que tem causado o fechamento de lojas e escritórios na região. "Vamos trazer a segurança de volta para o Centro. Temos a cidade mais linda do mundo, mas estamos perdendo população devido à violência. Quem precisa sair do Rio é a velha política, e não os cariocas", afirmou a candidata.



Sobre a economia na cidade, Sponza disse que é preciso eliminar a burocracia para quem quer empreender: "A Prefeitura hoje parece feita para quem quer atrapalhar, em vez de produzir e gerar empregos."

A candidata também falou sobre como a falta de creches impacta a vida das mães que trabalham no comércio. "Temos 15 mil crianças sem vaga em creches. Muitas mães que trabalham nesta região, após a licença-maternidade, não conseguem voltar ao trabalho porque não têm com quem deixar os filhos. Vamos zerar as filas de creches para que essas mães possam trabalhar com tranquilidade, além de implementar o contraturno nas escolas para que as mães não precisem sair correndo para buscar os filhos", disse Sponza.

Marcelo Queiroz (Progressistas) se reuniu com apoiadores para conversar com eleitores na saída Lagoa da estação Jardim Oceânico do Metrô, na Barra da Tijuca, às 13h. O candidato afirmou que, se eleito, vai reestruturar a bilhetagem eletrônica do sistema de transportes do Rio. A abertura dos dados do sistema RioCard, segundo o candidato, vai dar transparência à arrecadação das empresas, que serão cobradas pelas melhorias previstas em contrato.



"O novo sistema prometido, o Já É, na verdade, virou o Já Era. Faz mais de um ano que o carioca espera por essa mudança, por transporte digno e por um sistema integrado de verdade, que permita que o passageiro chegue no trabalho e volte para casa se sentindo respeitado", disse.

Marcelo Queiroz anunciou também que vai rever o modelo de concessão do sistema BRT, a partir de uma concorrência pública e transparente. "Não tem sentido a Prefeitura do Rio continuar operando o BRT com uma companhia pública, licitando peças e insumos. O Rio precisa virar a chave, deixar de pensar o sistema de transporte com foco olímpico e passar a pensar no futuro. Há muita mídia e pouco resultado. Vamos trabalhar pelos passageiros e não pelas empresas", garantiu.

Juliete Pantoja (UP) panfletou na Fábrica Demillus (Av Lobo Junior) e, em seguida, iniciou uma caminhada no Calçadão de Bangu, na Zona Oeste. Às 17h30 ela iniciou uma nova panfletagem em frente à Fiocruz e participou da assembleia dos estudantes do EJA da Escola Politécnica Joaquim Venâncio.

Rodrigo Amorim (União), que teve a candidatura à prefeitura do Rio indeferida pela Justiça eleitoral nesta quinta-feira (5), não teve agenda de campanha. Cyro Garcia (PSTU) panfletou no Edifício Senado Edisen, no Centro.

Confira a agenda dos candidatos para sexta-feira (6)

Eduardo Paes - visita, às 11h30, o Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Professora Terezinha Saraiva, em Curicica, na Zona Oeste.

Alexandre Ramagem - realiza um encontro com moradores de Jacarepaguá e Curicica, na Zona Oeste, às 10h30. Durante a agenda de campanha, Ramagem vai tratar sobre o déficit de vagas nas creches municipais.

Tarcísio Motta - às 15h faz visita ao Quilombo da Gamboa com roda de conversa (Rua da Gamboa, 357).

Rodrigo Amorim - visita o Saara, às 12h, para conversar com lojistas.

Juliete Pantoja - às 11h tem sabatina com a Rádio JBFM. Às 13h30 promoverá uma caminhada e panfletagem no Saara. Às 14h30 tem reunião da coordenação de campanha e às 18h participa de uma plenária com apoiadores do Centro e da Zona Sul.