Eduardo Paes (PSD) terá que retirar do ar inserção em programa de TV que cita Alexandre Ramagem (PL) - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 07/09/2024 16:54

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) determinou, nesta sexta-feira (6), a retirada das inserções do programa de TV de Eduardo Paes (PSD) em que ele cita o candidato Alexandre Ramagem (PL). A decisão se refere a um vídeo de campanha em que Paes associa Ramagem a Cláudio Castro, indicando que ele seria uma espécie de "marionete" do governador.



O juiz da 238ª Zona Eleitoral, Leonardo Grandmasson, alegou na decisão que a propaganda eleitoral veiculada "atenta contra a honra do candidato representante [Ramagem]". Grandmasson também determinou a retirada dos vídeos alegando "pena de desobediência, tendo em vista que a perpetuação da publicação pode gerar o desequilíbrio entre as campanhas constantemente combatido pela Justiça Eleitoral".

A decisão atende ao pedido de liminar do advogado Bruno Beleza de Queiros, que alegou que o conteúdo do programa era "difamatório, injurioso, além de vexatório e ridicularizante" e que tinha sido veiculado em seis inserções.

Procurada, a assessoria de Paes ainda não informou se vai recorrer da decisão.

Paes ganhou direito de resposta por associação a Sérgio Cabral

O candidato à reeleição da Prefeitura do Rio, Eduardo Paes, ganhou um direito de resposta à campanha de Ramagem . A decisão foi do TRE-RJ, divulgada nesta quinta-feira (5). Em propaganda eleitoral veiculada em rádio e TV, Ramagem associou Paes ao ex-governador do Rio e condenado na Lava Jato, Sérgio Cabral.

Na decisão, o juiz Leonardo Grandmasson considerou que a relação de Paes e Cabral se baseou em "postagens antigas sem apresentar provas contundentes de tal interação nos dias atuais". Por isso, o TRE-RJ considerou a propaganda de Ramagem "inadequada, descontextualizada e inverídica". A equipe de campanha de Ramagem recorreu da decisão.