Candidatos a prefeito na cidade do Rio nas Eleições 2024Reprodução/ O Dia

Publicado 28/08/2024 17:16 | Atualizado 28/08/2024 17:38

Eleições 2024 - A Pesquisa Quaest com as intenções de voto para a Prefeitura do Rio, divulgada nesta quarta-feira (28), mantém o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) com ampla liderança na disputa, com 60%. No levantamento divulgado em julho, Paes tinha 49% das intenções de voto. Em seguida aparece Alexandre Ramagem (PL), com 9%, e Tarcísio Motta (Psol), com 5%.



Ramagem oscilou quatro pontos para baixo, dentro da margem de erro, e Tarcísio oscilou dois pontos, também dentro da margem de erro.

Confira abaixo a intenção de voto para prefeito do Rio estimulada (quando são apresentadas opções para o entrevistado):

Eduardo Paes (PSD): 60%

Alexandre Ramagem (PL): 9%

Tarcísio Motta (PSOL): 5%

Cyro Garcia (PSTU): 3%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1%

Marcelo Queiroz (PP): 1%

Juliete Pantoja (Unidade Popular): 1%

Carol Sponza (Novo): 1%

Henrique Simonard (PCO): não pontuou

Em branco/nulo/nenhum: 13%

Indecisos: 6%

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Rede Globo e entrevistou presencialmente 1.140 eleitores de 16 anos ou mais na cidade do Rio, entre os dias 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada com o número: RJ-08084/2024. O nível de confiança é de 95%.



No levantamento, a gestão de Paes também foi avaliada pelos entrevistados. Ao todo, 51% dos cariocas avaliam o governo atual como positivo. Outros 34% avaliam a gestão como regular e 13% como negativa. Ao todo, 2% dos entrevistados não responderam ou não souberam responder.