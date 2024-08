Carol Sponza - Divulgação

Publicado 28/08/2024 11:58 | Atualizado 28/08/2024 13:20

Candidata à Prefeitura do Rio pelo Novo, Carol Sponza foi a terceira entrevistada da 6ª edição do Movimento Rio em Frente, promovida pela Fecomércio RJ, na tarde desta quarta-feira (28), em parceria com os jornais O DIA e MEIA HORA. A jornalista Isabele Benito conduziu o bate-papo, que conta com o apoio do SBT News e da Veja Rio.

A série de encontros tem como objetivo promover um espaço para que os eleitores possam conhecer melhor as propostas de cada candidato.