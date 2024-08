100 Mizéria (Solidariedade) e Alemão du Gás TchêTcheTcheee (Novo), ambos de São Paulo (SP) - Divulgação / TRE

100 Mizéria (Solidariedade) e Alemão du Gás TchêTcheTcheee (Novo), ambos de São Paulo (SP)Divulgação / TRE

Publicado 27/08/2024 14:46 | Atualizado 27/08/2024 14:54

fotogaleria

Rio - Os eleitores do Brasil vão escolher os próximos vereadores dos 5.570 municípios do país em 6 de outubro. Alguns candidatos chamam a atenção por causa dos seus nomes escolhidos. A lista de postulantes ao cargo pelo país possui apelidos como "100 Mizéria", "Aonde É" e "Barbudo do Uber, entre outros.