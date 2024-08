Eduardo Paes visita o Super Centro Carioca de Saúde em Benfica, nesta segunda-feira (26) - Divulgação/Beth Santos

Eduardo Paes visita o Super Centro Carioca de Saúde em Benfica, nesta segunda-feira (26)Divulgação/Beth Santos

Publicado 26/08/2024 19:27 | Atualizado 26/08/2024 21:00

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio iniciaram a segunda semana de campanha para as Eleições 2024 fazendo visitações e participando de sabatinas. Em busca da reeleição, Eduardo Paes (PSD) visitou o Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (26). O candidato prometeu que, se reeleito, vai construir dois novos complexos nas Zonas Norte e Oeste.

"Só aqui já foram realizados mais de um milhão de atendimentos. Com a construção desses novos equipamentos vamos aumentar a oferta de consultas, exames e procedimentos para diminuir ainda mais a fila do Sisreg e facilitaremos o deslocamento de quem precisa de atendimento", afirmou Paes durante a visita.

Ainda segundo o atual prefeito, a atual gestão mais do que triplicou o número de exames e, com isso, o tempo médio de espera por um exame caiu de 170 dias para 75, um decréscimo de mais da metade. "A Prefeitura do Rio fazia uma média de 800 mil exames por ano. Com o Super Centro Carioca de Saúde, neste ano vamos chegar a três milhões em toda a rede de saúde", estimou Paes.

O candidato Alexandre Ramagem (PL) conversou com comerciantes na Rua da Carioca, no Centro do Rio, para ouvir as principais necessidades dos lojistas. Ao lado de apoiadores, ele caminhou pela região e prometeu resgatar e rentabilizar o Centro. No encontro, Ramagem disse que vai criar condições para empresários desenvolverem os seus negócios por meio de microcréditos, ordenamento urbano e mais segurança.



"Vamos criar uma estratégia para promover o crescimento econômico por meio de incentivos fiscais e um Rio em ordem. Com isso, atraímos empresas, criamos empregos e aumentamos a renda na cidade. É preciso trazer residências para cá, retomar o comércio. Com parcerias, segurança e incentivos de tributos a gente faz o Rio ser de novo um polo econômico, cultural e histórico", afirmou o candidato.

Ainda durante a visita, Ramagem garantiu que, se eleito, tem o desejo de desenvolver um turismo seguro e diversificado como motor econômico para os próximos quatro anos. Segundo ele, é preciso cria um hub para estimular a tecnologia nos negócios e fortalecer o empreendedorismo social.

Tarcísio Motta (PSOL) começou com um café da manhã com representantes do TI Rio (Sindicato das Empresas de Tecnologia do Rio de Janeiro) no Centro da cidade. Durante o encontro, que aconteceu num bistrô na Rua do Ouvidor, Tarcísio apresentou seus projetos para o setor e ouviu sugestões dos empresários presentes.



À tarde, Tarcísio esteve no Hospital Souza Aguiar, onde reuniu uma comissão de especialistas em saúde para visitar a sede da coordenação do Sisreg, localizada no fundo do hospital. A administração do Sisreg é operada por uma OS. Ao lado do vereador Paulo Pinheiro (PSOL), Tarcísio pediu esclarecimentos sobre a denúncia feita pelo Sindicato dos Médicos e a Comissão de Saúde da Câmara do Rio ao Ministério Público e à Defensoria Pública sobre o que estão chamando de "Apagão do Sisreg".



"Cerca de 90 mil solicitações de procedimentos médicos foram devolvidas, apenas em 12 horas. Pessoas foram retiradas da fila de consultas e exames em um esvaziamento arbitrário do sistema de regulação", disse Tarcísio.

Henrique Simonard (PCO) foi oO DIA e MEIA HORA. A jornalista Isabele Benito conduziu o bate-papo, que conta com apoio do SBT News. Assista abaixo à sabatina na íntegra: foi o primeiro entrevistado da 6ª edição do Movimento Rio em Frente , promovido pela Fecomércio RJ, nesta segunda-feira (26), em parceria com os jornais. A jornalista Isabele Benito conduziu o bate-papo, que conta com apoio do SBT News. Assista abaixo à sabatina na íntegra:

Marcelo Queiroz (Progressistas) foi o foi o segundo entrevistado do Movimento Rio em Frente , onde divulgou suas propostas como candidato a prefeito do Rio. Assista à sabatina na íntegra:

Juliete Pantoja (UP) agendou panfletagens ao lado de apoiadores de manhã, tarde e noite. Às 6h ela esteve na Avenida Lobo Júnior, na Penha, Zona Norte. Às 11h ela marcou presença no Edisen/Petrobras, no Centro. À noite, ela panfleta na Pedra do Sal.



Carol Sponza (Novo) também panfletou pela manhã no metrô do Jardim Oceânico, na Zona Oeste do Rio. A candidata concluiu o dia dando entrevistas para jornalistas.

Rodrigo Amorim (União Brasil) participou de reuniões com sua equipe e gravou conteúdos para a sua campanha eleitoral.

Cyro Garcia (PSTU) fez panfletagem às 6h no Centro Nacional de Controle e Logística (CNCL) da Petrobrás. O local monitora, de forma centralizada, as operações de transporte dutoviário da companhia.

Confira a agenda dos candidatos para terça-feira (27/08)

Eduardo Paes - o candidato visita, às 8h, empreendimentos residenciais que recebem os primeiros novos moradores da Zona Portuária. O bloco Praia Formosa, que tem 470 unidades, do condomínio Rio Wonder, será o primeiro a ser ocupado. Desde 2021, na região do Porto foram feitos 12 lançamentos residenciais, que já totalizaram 9.129 novas unidades habitacionais.

Alexandre Ramagem - não terá agenda pública nesta terça-feira (27). Às 22h30, Ramagem participará de uma sabatina ao vivo na GloboNews.

Tarcísio Motta - às 9h, o candidato vai fazer uma reunião sobre creches com mães na Praça Agripino Grieco, no Méier, Zona Norte do Rio. Às 16h ele vai conceder entrevista para a Agência Lume.

Juliete Pantoja - realiza panfletagem contra as privatizações, às 7h40, em frente à sede da Cedae, na Avenida Presidente Vargas, 2655. Às 13h ela concede entrevista na Bandnews TV. Já no fim do dia, às 19h, Juliete participa da pré-estreia do filme "Zé", na EstaçãoNetRio.

Carol Sponza - promove caminhada em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, às 8h30. O ponto de encontro será na Praça Barão de Drumond (Praça Sete).

Cyro Garcia - agendou panfletagem, às 12h, no Edisen (Petrobrás).

Marcelo Queiroz - faz caminhada com apoiadores nesta terça-feira (27), no Méier, na Zona Norte. O candidato vai percorrer a Rua Dias da Cruz, uma das principais do bairro da Zona Norte, a partir das 14h.

Rodrigo Amorim - às 10h, o candidato faz reunião fechada com servidores públicos. Às 12h, tem reunião com o presidente do União Brasil. Às 13h grava programa eleitoral e às 20h participa do lançamento de candidatura no União Brasil.

O candidato Henrique Simonard ainda não divulgou a agenda para esta terça-feira (27).