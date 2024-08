Tarcísio Motta conversou com mães sobre a falta de vagas em creches no Rio de Janeiro - Divulgação/ Marcos Vinicios Souza

Publicado 27/08/2024 18:31 | Atualizado 27/08/2024 19:48

Rio - Os candidatos à Prefeitura do Rio aproveitaram esta terça-feira (27) para falar sobre investimentos na saúde, educação e habitação na cidade. Tarcísio Motta (PSOL) esteve no bairro do Méier, na Zona Norte, acompanhado da vice na chapa, Renata Souza, e com representantes da Coletiva Carioca, onde conversaram com mães e discutiram soluções reais para alguns dos problemas da educação infantil.



Na pauta, creche em horário integral real, Funcreche, receita do ISS para criação de ampliação de vagas em creches públicas e tirar do papel um projeto já aprovado que garante vagas em horário noturno.

Candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD) visitou pela manhã o residencial Rio Wonder, que iniciou a entrega das chaves do bloco Praia Formosa a seus moradores. O prédio no Santo Cristo integra a proposta de revitalização da Zona Portuária.



"Essa é, de longe, a maior revolução urbana da cidade. Foi uma aposta de médio, longo prazo, porque essas coisas não são do dia para a noite. Agora começamos a ver os efeitos do Porto Maravilha. As pessoas morando perto do Centro diminui o tempo de deslocamento para o trabalho, aproveita a infraestrutura já existente, e é bom para o meio ambiente, porque não aumenta o tamanho da cidade. Enfim, é um ganho enorme para a nossa cidade ter as pessoas voltando a morar no Centro do Rio", disse Paes.

Ainda durante a visita, o atual prefeito prometeu uma nova entrega aos moradores da região: uma praça sobre as águas da Baía da Guanabara. "Teremos o Parque do Porto, depois do Museu do Amanhã em direção aos píeres, que será um parque sobre a água. O projeto está caminhando bem, estamos detalhando, negociando com os vários atores envolvidos. É uma continuação dos investimentos da região que não irão parar. Teremos o estádio do Flamengo aqui perto, o estádio do Vasco, que também está aqui perto", disse Paes.

Em caminhada no Méier, na Zona Norte, Marcelo Queiroz (Progressistas) prometeu que, se eleito, vai comprar equipamentos de última geração para hospitais e a criação de polos de exames e especialidades em toda a cidade. Segundo o candidato, a modernização da rede municipal de saúde para garantir atendimento e tratamento dignos para a população carioca está entre as prioridades da sua campanha.

"Os hospitais estão abandonados. Na semana passada, aqui, no Salgado Filho, por exemplo, um rato circulava pelos corredores. Temos que voltar a olhar com atenção e muita dedicação para a saúde pública, e aprimorar a rede com medidas inovadoras e tecnológicas. Na minha gestão, aumentaremos o investimento em unidades de alta complexidade, com a modernização da infraestrutura e a compra de equipamentos avançados para agilizar diagnósticos e reduzir custos. Vou implantar um sistema de avaliação de saúde para que a população dê seu feedback sobre o atendimento", disse Marcelo Queiroz durante a caminhada.

Segundo o candidato, sua administração vai rever as estratégias de regulação de vagas e leitos, para acabar com as inúmeras filas que não permitem que os pacientes tenham seus tratamentos adequados. Queiroz quer também fortalecer a Atenção Primária.

Carol Sponza (Novo) participou de uma caminhada em Vila Isabel, na Zona Norte. Acompanhada por candidatos a vereadores do partido e apoiadores, Carol deu início ao percurso na Praça Barão de Drumont, onde, há cerca de 10 dias, cinco pessoas morreram após um ataque a tiros causado por uma disputa territorial entre traficantes.



A candidata fez duras críticas ao atual prefeito, Eduardo Paes. "Em primeiro lugar, essa atribuição não é somente do Governo do estado. Isso é uma grande falácia que vem sendo contada ao eleitor há muitos anos, e o eleitor vem caindo nessa mentira, principalmente por parte do nosso atual prefeito. A segurança é, sim, uma atribuição compartilhada entre a prefeitura e o estado, e estamos assumindo essa responsabilidade. Essa é a maior dor do carioca, e nossa proposta é asfixiar as fontes de receita do crime, investir em inteligência, e treinar e armar a Guarda Municipal", afirmou Carol Sponza.



Durante a caminhada, Carol cumprimentou moradores e comerciantes do bairro. No início da tarde, a candidata se reuniu com membros da Firjan para apresentar seu plano de governo.

Alexandre Ramagem (PL) não teve agenda pública nesta terça. Rodrigo Amorim (União Brasil) fez uma reunião fechada com servidores públicos. Às 12h, participou de outra reunião, dessa vez com o presidente do União Brasil.

Juliete Pantoja (UP) panfletou contra as privatizações dos serviços públicos no Centro do Rio. Carol Sponza (Novo) promoveu uma caminhada em Vila Isabel, na Zona Norte. Cyro Garcia (PSTU) também panfletou, no Edisen (Petrobrás). O candidato Henrique Simonard não divulgou a agenda.

Confira a agenda dos candidatos na quarta-feira (28)

Eduardo Paes - Visita o GET Mestre Diego Braga, em Rio das Pedras. A escola é uma das quatro criadas a partir da desmontagem da Arena do Futuro, local das disputas de handebol e goalball.

Tarcísio Motta - Às 10h, o candidato estará na Rua Riachuelo número 48, Lapa. De lá, fará uma caminhada até o Armazém do Campo, onde haverá uma reunião com lideranças. Às 15h ele tem sabatina do canal CNN. Às 19h ele participa do lançamento Elza Ribeiro, na Casa do Porto (Largo de São Francisco da Prainha, 4).

Alexandre Ramagem - Será entrevistado na 6ª edição do Movimento Rio em Frente, promovido pela Fecomércio RJ em parceria com os jornais O DIA e MEIA HORA.

Rodrigo Amorim - Às 9h30 vai panfletagem no Aeroporto Santos Dumont e tratar pautas de Turismo, Mobilidade Urbana e Ordem Pública. Em seguida ele cumpre agenda parlamentar na Alerj.

Juliete Pantoja - Às 9h realiza panfletagem no ato dos professores contra a violência policial na Maré, em frente à Prefeitura do Rio. Às 11h tem campanha na Cidade Universitária Fundão. Às 17h30 a candidata participa da mesa "O que é público se defende", no Conselho de Entidades de Base do DCE da UFRJ, no Fundão.

Marcelo Queiroz - reunião com eleitoras no Clube Israelita Brasileiro (CIB), em Copacabana. No encontro, o candidato e a vice vão apresentar planos para a educação e para zerar a espera por vagas em creches, além das ações de valorização da mulher no serviço público.

Carol Sponza - participa da sabatina da Fecomércio e às 14h30 tem panfletagem no Largo do Machado. O ponto de encontro será na Estação Metrô Largo do Machado, saída B (Rua do Catete).

Cyro Garcia - às 10h participa de ato contra as operações policiais na Maré em frente à Prefeitura. Às 11h30 tem entrevista para a Band TV.

O candidato Henrique Simonard ainda não divulgou a agenda.