Eduardo Paes visitou o GET Mestre Diego Braga em Rio das Pedras Divulgação

Publicado 28/08/2024 19:45

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro realizaram caminhadas, panfletagens e visitas pela cidade, nesta quarta-feira (28). Ao lado de apoiadores, eles conversaram com moradores e trabalhadores sobre suas propostas para saúde, educação, emprego, transporte e segurança pública.

Em busca da reeleição, Eduardo Paes (PSD) esteve em Rio das Pedras, Zona Oeste, para visitar o Ginásio Educacional Tecnológico (GET) Mestre Diego Braga. A unidade escolar funciona em tempo integral e une aprendizado e tecnologia para o ensino e capacitação dos jovens. A escola é uma das quatro escolas públicas construídas com material da Arena do Futuro, que foi palco do handebol e goalball nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.



Durante a visita, Paes prometeu chegar a 500 GTEs se for eleito. "Nós já temos 200 jets na cidade, nós vamos chegar a 500 GETs, se a gente conseguir um próximo mandato. A gente tem uma ideia de implantar 150 por ano. Então vamos implantando aos poucos isso, como a gente fez nesse primeiro, no último biênio", disse Paes. Atualmente a cidade conta com 200 GETs, que atendem 100 mil alunos, e oferecem atividades das 7h30 às 14h30. Todas as unidades seguem a metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), investindo na qualificação da educação em tempo integral, contemplando diversas atividades.

Alexandre Ramagem (PL) foi oO DIA e MEIA HORA. A jornalista Isabele Benito conduziu o bate-papo, que tem o apoio do SBT News e da Veja Rio. foi o quarto entrevistado da sexta edição do Movimento Rio em Frente , promovida pela Fecomércio RJ, na tarde desta quarta-feira (28), em parceria com os jornaisA jornalista Isabele Benito conduziu o bate-papo, que tem o apoio do SBT News e da Veja Rio.

O candidato falou sobre algumas de suas propostas para a cidade. Um dos seus principais pilares é a integração entre modais de transporte como metrô, barcas, BRT, VLT, ônibus e ônibus intermunicipais, para que os passageiros paguem um único bilhete. E também armar a guarda municipal e integrá-la à Polícia Militar.

Carol Sponza (Novo). Entre as Quem também participou do Movimento Rio em Frente foi a candidataEntre as propostas apresentadas estão transformar a Guarda Municipal em polícia municipal e oferecer educação complementar no contraturno escolar para alunos de instituições públicas por meio de uma parceria com cursos privados.

Tarcísio Motta (Psol) iniciou o dia com uma caminhada na Lapa. De lá, ele foi até o Armazém do Campo, onde fez uma reunião com lideranças do Movimento Sem Terra (MST). Às 15h ele participou de uma sabatina do canal CNN. Às 19h ele participou do lançamento Elza Ribeiro, na Casa do Porto (Largo de São Francisco da Prainha, 4).

Marcelo Queiroz (Progressistas) e a candidata a vice-prefeita, Teresa Bergher, se reuniram com mais de 250 mulheres no Clube Israelita Brasileiro para apresentar planos e ações que serão implementadas quando assumirem a prefeitura no próximo ano. Entre os compromissos anunciados está a valorização da mulher no serviço público.



"É uma promessa registrada: vamos ter 50% dos cargos estratégicos ocupados por mulheres na nossa gestão. Não é à toa que conto com a Teresa ao meu lado. Juntos, a gente vai devolver o Rio aos cariocas, respeitando os cidadãos e a integridade na gestão", afirmou Marcelo.



O candidato também reforçou o compromisso de zerar a fila de crianças aguardando por vagas em creches, o que vai permitir às famílias, em especial às mulheres, a busca por empregos e o reforço no orçamento doméstico. "O Rio tem uma média orçamentária de R$ 338 milhões destinada a creches, para o período de 2022 a 2024. Hoje, o déficit é de 13 mil crianças aguardando por uma vaga. Temos o dever e podemos mudar essa realidade", disse.

Rodrigo Amorim (União Brasil) caminhou pelo Aeroporto Santos Dumont, definido por ele como "símbolo da guerra contra a Máfia do Reboque". No local, ele conversou com motoristas de táxi e de aplicativos. Na caminhada, o candidato também conversou com profissionais de turismo e com cariocas que embarcavam no momento. "Aqui tem um significado especial, pois foi onde tivemos uma das confrontações mais sérias com esses que atormentam a vida dos cidadãos", disse.

Juliete Pantoja (UP) panfletou na Cidade Universitária, onde conversou com estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre as propostas da UP para a educação. Além disso, ela participou de uma mesa de debate sobre a importância dos serviços públicos com representantes de entidades estudantisda UFRJ.

Cyro Garcia (PSTU) participou de um ato em frente à Prefeitura do Rio para protestar contra o prefeito Eduardo Paes. "Paes ordenou o retorno às aulas, mesmo com as operações policiais na Maré, o que expõe estudantes e trabalhadores ao risco, e contra a política de segurança do governo do estado, Cláudio Castro", disse o candidato. O protesto também exigiu que Eduardo Paes proíba as operações policiais no território municipal.

O candidato Henrique Simonard (PCO) não divulgou a agenda.

Confira a agenda dos candidatos para quinta-feira (29)

Eduardo Paes - visita o Terminal Intermodal Gentileza. Inaugurado no início deste ano, o terminal integra BRT Transbrasil, VLT e ônibus municipal. Um total de 14 linhas de ônibus passaram a fazer ponto final no terminal, que tem expectativa de atender a 150 mil pessoas por dia.

Tarcísio Motta - às 9h30 tem reunião com mães de crianças com deficiência na Rua Amaral Costa, 37 , em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Às 14h30, participa de um ato de educadores na Prefeitura. Às 16h tem gravação de programa e às 19h marca presença no lançamento da campanha Fatima Lima do PT na Rua do Lavradio, 3 - Centro.

Alexandre Ramagem - realiza caminhada em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para ouvir demandas de moradores e propor melhorias para o bairro. Após diálogo com a população, o candidato atenderá a imprensa.

Rodrigo Amorim - cumpre agenda parlamentar na Alerj.

Marcelo Queiroz - faz caminhada com apoiadores e moradores do Estácio e da Cidade Nova. O ponto de encontro é na Praça Roberto de Campos, na saída A do Metrô, no Estácio, às 10h30.

Carol Sponza - faz caminhada e panfletagem na Freguesia, Zona Oeste do Rio. O ponto de encontro será na Estrada de Jacarepaguá, 7753. Às 18h ela participa do lançamento da campanha do candidato a vereador Ricardo Coelho (NOVO), no Leblon Corporate.

Juliete Pantoja - às 15h participa de sabatina organizada pela Fecomercio, Jornal O Dia e SBT. Às 17h vai marcar presença em ato em solidariedade ao povo palestino, na Candelária.

Cyro Garcia e Henrique Simonard ainda não divulgaram as agendas.