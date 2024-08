Jane do Ovo ganhou fama repentina com sua candidatura a uma vaga de vereador na cidade do Rio, nas eleições de 2020 - Reproduçao de TV

Super Zefa

Certamente a figura mais inusitada a aparecer no horário eleitoral gratuito nas eleições de 2018. Com uma fantasia espantosa, Super Zefa, que almejou ao cargo de deputado federal pelo PTdoB do Rio de Janeiro, tinha uma maneira nada protocolar na hora de dizer seu número nas urnas, o 7001: "Sete, dois ôvo e um c...". Apesar do sucesso alavancado pela bizarrice, não foi eleita.

Batman Capixaba



Nas eleições de 2014, Arquires de Souza Ferreira se vestiu como o Homem-Morcego para concorrer a deputado estadual pelo PRP, no Espírito Santo. "Quarenta e quatro, quarenta e oito, três, vamos expulsar os Coringas de uma vez", era o seu slogan de campanha.

Bin Laden



Candidato pelo Partido Ecológico Nacional (PEN) de São Paulo, o Bin Laden brasileiro se apresentava no horário eleitoral vestido de gari, em 2014. Em suas promessas, a defesa pela família e leis para dar mais liberdade aos veículos de imprensa. Não conseguiu se eleger deputado federal.

Tiririca

Depois de se eleger como o deputado federal mais votado do Brasil em 2010 com 1,3 milhão de votos, Tiririca (famoso pelo slogan 'Pior que tá não fica') causou na campanha de 2014. Dançou até o chão com um pancadão de funk e em outro vídeo imitou o rei Roberto Carlos, que não gostou da piada e o caso quase foi parar na Justiça.

Jesus de Pernambuco



Em 2014, Pedro Renan de Oliveira Luna, o Jesus, se vestia como o próprio para concorrer ao cargo de deputado estadual por Pernambuco. Usou a idade de Cristo para escolher o número de campanha.

Jane do Ovo

A carioca foi a figura que mais causou no horário eleitoral gratuito em 2020, quando ela se arriscou ao cargo de vereadora. Depois de emendar seu bordão, dava um grito ensurdecedor. O eleitor não esqueceu, mas ela não se elegeu.

MC Vesga

Candidata a vereadora nas eleições de 2016 em Porto Alegre, pelo Partido Verde (PV), MC Vesga apostou em um bordão que combinava com sua estética de campanha. "Um olho nos problemas e outro nas soluções".

João do Biscoito

O candidato a vereador pelo MDB simplesmente "entrou" no filme de Frozen para cantar seu jingle e dançar junto com a Elza. Foi eleito na cidade de Altamira, no Pará.