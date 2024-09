Debate entre os candidatos acontece no Campus da UFRJ na Ilha do Fundão - Divulgação / UFRJ

Publicado 10/09/2024 14:29

Rio - Os candidatos à Prefeitura do Rio nas Eleições 2024 vão participar, nesta quarta-feira (11), de um debate na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão, Zona Norte da cidade. O evento, que tem início às 16h30, contará com a presença de Tarcísio Motta (Psol), Rodrigo Amorim (União Brasil), Marcelo Queiroz (PP), Juliete Pantoja (UP), Carol Sponza (Novo), Cyro Garcia (PSTU) e Henrique Simonard (PCO). Eduardo Paes (PSD) e Alexandre Ramagem (PL) não poderão participar devido a outros compromissos.

O debate será organizado pelo Diretório Central de Estudantes (DCE) Mário Prata e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ (Sintufrj) e acontecerá no hall do Centro de Tecnologia da unidade, no Bloco A da instituição. O evento é aberto ao público e o eleitor que quiser ouvir as discussões basta comparecer ao local, que fica na Avenida Athos da Silveira Ramos 149, na Cidade Universitária.

De acordo com o coordenador geral do Sintufrj, Esteban Crescente, para garantir a isonomia do debate todos os candidatos foram convidados. Segundo ele, a ideia é que os concorrentes apresentem suas propostas e programas não apenas para o município do Rio, mas, principalmente, sobre assuntos de interesse dos estudantes e trabalhadores da universidade.

"Nós consideramos que é importante que todas as propostas e figuras sejam ouvidas, incluindo as candidaturas de menor porte. Outro aspecto importante é levar a nossa universidade para o centro dessa discussão. Ela tem sofrido muito com cortes de orçamentos e queremos saber, também, sobre o compromisso dos candidatos com a valorização da nossa universidade. Porque é daqui que saem cientistas, pesquisadores e profissionais que ocuparão espaços até mesmo nos órgãos municipais", disse ao DIA.

Atual prefeito da cidade e candidato à reeleição, Eduardo Paes não poderá participar do evento. Segundo sua assessoria, Paes recebeu o convite no dia 30 de agosto. Porém, por causa dos compromissos de campanha, de prefeito e do G20, que foram assumidos anteriormente, Paes não poderá estar presente.

Outro desfalque é Alexandre Ramagem. Segundo colocado na última pesquisa de intenções de votos feita pelo Datafolha, o deputado federal recebeu o convite no dia 30 de agosto, mas ele já havia confirmado participação na sabatina do Globo/Valor/CBN, que acontece no mesmo dia.