Candidatos à Prefeitura do Rio participam de debate na UFRJ, nesta quarta-feira (11) Divulgação

Publicado 11/09/2024 20:10

Rio - Sete candidatos à Prefeitura do Rio participaram de um debate na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Zona Norte da cidade, nesta quarta-feira (11). No evento Tarcísio Motta (Psol), Rodrigo Amorim (União Brasil), Marcelo Queiroz (PP), Juliete Pantoja (UP), Carol Sponza (Novo), Cyro Garcia (PSTU) e Henrique Simonard (PCO) responderam perguntas feitas por eles próprios e também questionamentos dos universitários.

Temas como segurança pública, investimento em educação, acessibilidade, legalização e discriminação das drogas e armamento da Guarda Municipal estiveram em pauta. Durante o evento, também houve confusão entre Rodrigo Amorim e um grupo de universitários que estava presente no saguão da UFRJ. O candidato do União Brasil também discutiu com Tarcísio Motta.

Eduardo Paes (PSD) e Alexandre Ramagem (PL) não participaram do debate devido a outros compromissos de campanha. Confira como foi o dia dos candidatos, nesta quarta-feira (11).

Eduardo Paes visitou as obras do Parque Piedade, na Zona Norte e anunciou que estenderá o projeto às áreas da cidade, como Guadalupe e Taquara, caso seja reeleito. "Em um próximo governo, vamos ampliar esse projeto dos parques para somar ao Parque Madureira, ao Parque Rita Lee, ao Parque Oeste, ao Parque Realengo, ao Parque Pavuna, que são transformadores da realidade dos lugares que eles estavam. Já assumimos o compromisso de fazer o Parque da Taquara, ali na fazenda da Baronesa, que é um sonho antigo que eu tenho. Um parque em Guadalupe também e a ampliação do Parque Realengo. E o Parque do Porto, que é um grande desafio institucional pelos impactos que tem ali, na navegação, mas nós já estamos negociando com o governo federal e estadual", destacou Paes.

Alexandre Ramagem esteve no bairro da Cidade Nova para conversar com comerciantes e moradores. No local, falou sobre a necessidade de revitalizar a região e integrá-la ao projeto de desenvolvimento de negócios que será realizado em todo o Centro do Rio, por meio de microcréditos, incentivos fiscais e ordenamento urbano.



"A Cidade Nova perdeu muito em termos de comércio e empreendedorismo. Por isso, vamos verificar a planta do IPTU, que não é revista desde antes da pandemia. Vamos investir forte no conceito de Cidade Inteligente e buscar soluções objetivas para cada região do município. Dessa forma, recuperaremos também esse bairro, tão importante para história da nossa cidade", disse Ramagem.



Para resolver os problemas do bairro, o candidato do PL disse que será realizada uma ampla estratégia para promover o crescimento econômico que ajude atrair mais investimentos e empresas para local. "É um absurdo termos uma situação dessas no bairro onde fica a sede do poder municipal. Mostra muito descaso da atual administração. Com parcerias, segurança e incentivos de tributos a gente faz o Rio ser de novo um polo econômico, cultural e histórico. E isso impactará diretamente aqui na Cidade Nova", afirmou.

Além de participarem de debates, os demais candidatos também cumpriram outros compromissos de campanha. Confira:

Carol Sponza realizou na manhã desta quarta-feira (11) uma caminhada em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Acompanhada pelo candidato a vereador do partido Novo, Alex Farah, e por apoiadores, Carol percorreu as ruas da região até o Conjunto Urucânia para conversar com moradores e comerciantes.



Caso seja eleita, Carol Sponza pretende reduzir o número de secretarias, tornando a estrutura mais enxuta para alocar recursos em benefício da população, e não na manutenção de uma máquina burocrática. "Um lugar completamente abandonado pelo poder público. Falta posto de saúde, falta creche; as mães não têm como trabalhar porque não têm com quem deixar os filhos. O que falta na Prefeitura do Rio não é dinheiro, mas sim prioridade. É necessário enxugar o cabide de empregos para que o dinheiro chegue aqui na ponta”, afirmou Sponza.



A candidata também declarou que revisará todos os contratos da Prefeitura. "No primeiro dia de governo, eu vou rever todos esses contratos que a Prefeitura do Rio tem, seja com transporte, com OS ou com educação. A Prefeitura do Rio, embora se diga transparente, não é transparente", frisou.

Marcelo Queiroz, acompanhado da candidata a vice-prefeita, Teresa Bergher, reuniu apoiadores e caminhou pelas ruas que dão acesso ao Complexo da Penha, na Zona Norte. Queiroz anunciou os planos de investimentos em habitação popular nas áreas periféricas para incentivar a geração de emprego, priorizando a mão de obra local e impulsionando o empreendedorismo nas favelas.



"Precisamos implantar um modelo de habitação popular, que é uma prioridade para a cidade do Rio. Estamos desenvolvendo um projeto chamado Casa para Todos, que vai construir condomínios integrados aos bairros, com infraestrutura, áreas verdes e de lazer e segurança. A gente não pode seguir em frente sabendo que a última grande ação de qualificação urbana nas comunidades aconteceu há cerca de 20 anos, com o Favela Bairro", avaliou Marcelo Queiroz.



O candidato que é deputado federal explicou ainda que a proposta visa assegurar a permanência das pessoas em suas comunidades, trabalhando perto de casa, diminuindo o tempo de deslocamento e melhorando a qualidade de vida.



"Nosso plano é fomentar múltiplos polos de atividade econômica, cultural e de lazer que funcionem de maneira interdependente. Queremos implantar uma política de microcrédito para pequenos e médios empreendedores por meio da Invest.Rio, e criar um programa de aceleração de startups", completou o candidato a prefeito, acrescentando que também vai incentivar o comércio local, um dos principais impulsionadores da economia carioca.

Confira a agenda de campanha dos candidatos nesta quinta-feira (12)

Eduardo Paes - visita o Terminal de BRT Pingo D’Água, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Alexandre Ramagem - participa do debate da revista Veja, às 11h. A agenda não será aberta a imprensa. Em seguida, às 13h, o candidato tem agenda pública no entorno do aeroporto Santos Dumont, para ouvir demandas de taxistas, motoristas de aplicativo e passageiros. O ponto de encontro será na Praça Senador Salgado Filho.

Juliete Pantoja - às 6h30, faz panfletagem na estação de Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Às 11h, concede entrevista para uma emissora de TV. Às 14h tem reunião de coordenação de campanha.

Carol Sponza - às 8h, faz visita no Cadeg - Mercado Municipal do Rio, na Zona Norte. O ponto de encontro será na entrada frontal do local.