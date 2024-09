Substituir ônibus por veículos sobre trilhos é uma das propostas - Reginaldo Pimenta

Substituir ônibus por veículos sobre trilhos é uma das propostasReginaldo Pimenta

Publicado 16/09/2024 06:00

O DIA reuniu as principais propostas dos Rio - Os desafios na gestão dos transportes no Rio incluem a melhoria do tráfego e da integração entre os modais de transporte público na capital. Para auxiliar o leitor a exercer o voto de maneira informada,reuniu as principais propostas dos candidatos à Prefeitura do Rio para a mobilidade urbana.

Educação, Habitação e Segurança Pública. As informações estão nos planos de governo, registrados na Justiça Eleitoral . Esta é a quinta reportagem de uma série sobre as promessas de campanha dos postulantes. Anteriormente, foram expostas as propostas para a Saúde

O diretor da FGV Transportes, Marcus Quintella, ressalta que o município tem a responsabilidade de realizar investimentos na estrutura viária da cidade. O prefeito deve garantir a pavimentação, construir e manter calçadas, ciclovias, viadutos e terminais de ponto de ônibus. A ordem no trânsito e a semaforização da cidade também são atribuições da prefeitura, que precisa controlar os fluxos de veículos para reduzir o congestionamento.



Além disso, cabe ao município prestar o serviço de transporte coletivo urbano. No caso do Rio de Janeiro, os ônibus. A prefeitura deve planejar e executar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. "No Rio, o plano existe, mas dificilmente é cumprido na sua íntegra. Ele determina a priorização do transporte coletivo e pedestre, melhoria na sinalização das vias, corredores de ônibus e controle do estacionamento nas vias", exemplifica Quintella.



Para analisar as propostas dos candidatos, o diretor da FGV Transportes recomenda ter em mente o papel da prefeitura no sistema. O município pode gerir o transporte de ônibus, mas não pode interferir nos serviços administrados pela Supervia ou pelo metrô na capital, que são de competência estadual. "Não adianta falar que vai investir em metrô ou trem, isso não existe. O candidato a prefeito pode falar em melhoria na linha de ônibus, nas vias urbanas e em integração que são medidas da competência dele", pontua Marcus Quintella.

O DIA selecionou as principais propostas de cada candidato para a área dos transportes. Os programas completos podem ser acessados na plataforma do selecionou as principais propostas de cada candidato para a área dos transportes. Os programas completos podem ser acessados na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral.

Candidato à reeleição Eduardo Paes Reprodução/ Agência O DIA

Eduardo Paes (PSD)

O atual prefeito Eduardo Paes propõe começar a transição do sistema BRT de rodas para um sistema leve de trilhos (modelo VLT) a partir da Transcarioca e da Transoeste, no trecho do Jardim Oceânico ao Parque Olímpico.

Com a nova bilhetagem digital do Programa Jaé, Paes promete reestruturar a política tarifária com mais integrações e benefícios para o usuário de transporte público na cidade.

Na gestão do tráfego, o programa sugere um projeto de ordenamento do trânsito com a implantação de faixa azul para motos nas principais vias da cidade.

Por fim, Paes afirma que vai implementar um programa de incentivo à transição energética da mobilidade da cidade, incluindo a eletrificação da frota de ônibus.

Alexandre Ramagem (PL)

Alexandre Ramagem é candidato a prefeito pelo PL Divulgação

O candidato Alexandre Ramagem propõe em seu programa a integração tarifária entre todos os modais por meio de tarifa única, bem como a expansão da integração local e intermunicipal em parceria com os municípios da região metropolitana e com o Estado do Rio de Janeiro. O candidato menciona a facilitação do uso do Bilhete Único e da gratuidade.

Ramagem promete uma reestruturação do sistema de ônibus na cidade com melhorias na infraestrutura de estações e vias. O candidato do PL afirma que vai reforçar a segurança e a zeladoria nas estações e no entorno, com incentivo ao comércio ao redor das estações.

O programa do PL prevê a modernização do parque semafórico do modelo analógico para o digital. O candidato promete dar publicidade aos horários dos transportes por meio de mobiliário urbano e planejamento inteligente e estratégico do trânsito.





Tarcísio Motta é candidato a prefeito pelo PSOL Divulgação

O candidato cita a reprogramação da utilização da Avenida Brasil no documento para diminuir consideravelmente o engarrafamento.

Tarcísio Motta (PSOL)

Tarcísio Motta propõe criar o Bilhete Único Mensal com uso ilimitado durante o período de validade, com versões quinzenal, semanal e diária. O psolista promete reduzir progressivamente o preço da tarifa paga pelo usuário até atingir a gratuidade total de todos os serviços municipais de mobilidade.



Outra promessa é garantir a gratuidade dos serviços municipais de mobilidade para desempregados, cadastrados do Bolsa Família, camelôs, idosos com mais de 60 anos, menores de 21 anos e estudantes. O programa inclui linhas ou zonas experimentais de "Tarifa Zero", nas quais os usuários não serão cobrados pelo serviço, começando pelas regiões mais pobres e de maior fluxo de passageiros.



O programa Sextou Carioca proposto por Tarcísio visa a garantir a gratuidade dos serviços municipais de mobilidade (bicicletas, vans, ônibus, BRT, VLT) toda sexta-feira, sábado e domingo, além de feriados, subsidiando o custo de operação através do Fundo Municipal de Transporte. O candidato também sugere o programa VLT de Graça para dinamizar a economia nessas regiões e reduzir o custo de vida de quem trabalha no Centro e na Zona Portuária.





Rodrigo Amorim é candidato pelo União Brasil Divulgação O candidato quer ampliar os corredores de transporte público nas principais vias da cidade e aprimorar a logística do deslocamento de veículos de transporte de cargas para não impactar o tráfego nas regiões mais engarrafadas da cidade.

Rodrigo Amorim (União Brasil)

O candidato Rodrigo Amorim afirma em seu programa que vai estudar a viabilidade de construção de garagens subterrâneas a serem exploradas pela iniciativa privada com direito à integração com um modal. A criação de dois terminais rodoviários no Centro do Rio também será estudada, diz o documento.



Para o controle do tráfego, Amorim promete instalar semáforos inteligentes e câmeras com sistema de gerenciamento do tráfego em tempo real. O candidato afirma que vai reforçar as fiscalizações de circulação de caminhões nos horários proibidos, bem como ônibus e vans "piratas".







O programa de governo defende uma parceria com a iniciativa privada e com o Governo do Estado para atuarem no entorno das estações de trem, incluindo o estudo do rebaixamento do leito ferroviário de até três estações e criação de áreas de lazer.



Marcelo Queiroz é candidato a prefeito do Rio pelo PP Divulgação Amorim promete adotar soluções tecnológicas para monitorar em tempo real as frotas de ônibus e vans, racionalizando a oferta de transportes da cidade e aumentando a previsibilidade do serviço. O candidato defende um sistema de controle biométrico para reduzir fraudes ao sistema de gratuidades e câmeras de reconhecimento facial nos ônibus para contribuir com a Segurança Pública.O programa de governo defende uma parceria com a iniciativa privada e com o Governo do Estado para atuarem no entorno das estações de trem, incluindo o estudo do rebaixamento do leito ferroviário de até três estações e criação de áreas de lazer.

Marcelo Queiroz (PP)







O programa do PP defende a implementação do Trem Carioca Suspenso, um sistema de transporte elevado e de massa. O primeiro trecho seria de Deodoro a Santa Cruz via Avenida Brasil, trecho que não foi contemplado no BRT Transbrasil.



Marcelo Queiroz afirma que vai implementar o transporte aquaviário entre os aeroportos do Santos Dumont e Galeão. O candidato também quer implantar o transporte aquaviário nas lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, assim como em projetos de turismo e mobilidade explorando ilhas, praias e lagoas.



Para os motociclistas, o candidato também promete faixas exclusivas em duas modalidades, a faixa azul e a 100% exclusiva, para reduzir os acidentes e mortes. As faixas segregadas ou 100% exclusivas exigem estudos de investimento em infraestrutura para a construção de acessos como pontes, viadutos e até de túneis para as motos.





Cyro Garcia Reprodução/ Agência O DIA Marcelo Queiroz propõe criar bolsões de estacionamentos com preços populares próximo aos Terminais de Deodoro, Terminal Gentileza, Terminal Jardim Oceânico, Terminal Campo Grande, Terminal Santa Cruz, Terminal Barra da Tijuca, Terminal Sulacap e Terminal Centro Olímpico. O candidato promete adotar veículos elétricos nas composições do BRT.O programa do PP defende a implementação do Trem Carioca Suspenso, um sistema de transporte elevado e de massa. O primeiro trecho seria de Deodoro a Santa Cruz via Avenida Brasil, trecho que não foi contemplado no BRT Transbrasil.Marcelo Queiroz afirma que vai implementar o transporte aquaviário entre os aeroportos do Santos Dumont e Galeão. O candidato também quer implantar o transporte aquaviário nas lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, assim como em projetos de turismo e mobilidade explorando ilhas, praias e lagoas.Para os motociclistas, o candidato também promete faixas exclusivas em duas modalidades, a faixa azul e a 100% exclusiva, para reduzir os acidentes e mortes. As faixas segregadas ou 100% exclusivas exigem estudos de investimento em infraestrutura para a construção de acessos como pontes, viadutos e até de túneis para as motos.

Cyro Garcia (PSTU)

O programa do PSTU, partido de Cyro Garcia, propõe tarifa zero no transporte público. O candidato defende a municipalização do transporte público urbano com fornecimento do serviço em todos os horários, lugares e gratuito a todos, por meio de ônibus ou vans.

Cyro quer substituir a matriz energética da frota atual de ônibus e veículos oficiais por fontes limpas e renováveis. O candidato promete ampliar as ciclovias existentes na cidade, cujo planejamento observará a segurança dos pedestres, a topografia da cidade e, nos locais de difícil acesso a ciclistas, serão construídos estacionamentos apropriados e meios de interligação com os outros meios de transporte.







Juliete Pantoja é candidata pela UP à Prefeitura do Rio Reprodução/ Agência O DIA O programa de Cyro menciona lutar pela reestatização do metrô, Supervia e barcas.

Juliete Pantoja (Unidade Popular)

Juliete Pantoja promete defender junto ao Governo do Estado a reestatização do metrô e dos trens. A candidata da UP defende a estatização de todo transporte de ônibus do Rio de Janeiro. Ela cita o exemplo do BRT que passou a ser administrado pela empresa municipal Mobi Rio e, segundo a candidata, obteve bons resultados.

Pantoja propõe a ampliação das ciclovias para toda a cidade.

Por fim, o programa da Unidade Popular sugere a criação de um aplicativo municipal de transporte que inclua entregadores e motoristas autônomos.

Carol Sponza é a candidata à prefeitura pelo Novo Divulgação



Carol Sponza (Novo)

Em seu programa, Carol Sponza, do Partido Novo, afirma que vai trabalhar em parceria com o Governo do Estado para expandir a rede metroviária. Sponza cita como exemplo levar a linha 4 até o Terminal Alvorada e melhorar a rede ferroviária do município. A candidata defende que as linhas de ônibus devem ser complementares ao transporte sobre trilhos e BRTs. No programa, consta a melhoria da infraestrutura de acessibilidade das estações, principalmente ferroviárias, e dos pontos de ônibus.

A Região Metropolitana deve ser considerada para a redefinição dos desenhos das linhas e para todo planejamento de mobilidade, afirma. A candidata promete otimizar o fluxo dos ônibus por meio da adoção de sistemas inteligentes de monitoramento e gestão dos deslocamentos. Uma das propostas é aumentar a frequência e a oferta de ônibus, em especial no período de maior demanda, evitando aglomerações.

Carol Sponza quer instalar semáforos inteligentes junto aos pardais e aumentar as faixas exclusivas para o transporte público. A candidata do Novo propõe incentivar o transporte de bicicletas com a construção de mais bicicletários em terminais de transportes, expansão e manutenção adequada da estrutura cicloviária e sua integração eficiente. O programa menciona a redefinição dos limites de velocidade das principais vias da cidade.









Henrique Simonard é candidato a prefeito do Rio pelo PCO Reprodução Para o BRT, a candidata do Novo propõe realizar concorrência pública para a concessão do sistema. Sponza promete iniciar a transição para ônibus elétricos, substituindo os atuais veículos a diesel. O programa indica um plano de contenção e segurança nos três corredores para inibir a ação de vândalos e a invasão dos ônibus.

Henrique Simonard (PCO)

O programa do PCO, partido de Henrique Simonard, afirma que todo cidadão deve ter o direito de ir e vir e isso significa que todos devem ter acesso ao transporte público. O partido propõe estatizar totalmente o sistema de transporte, que deverá ser integrado e gratuito para toda a população, diz o plano.