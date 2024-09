Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participa de evento de campanha de Alexandre Ramagem (PL), candidato à prefeitura do Rio - Fábio Gonçalves/Divulgação

Publicado 13/09/2024





na quarta-feira (11), Paes aparece com 64% das intenções de voto, seguido por Ramagem com 13% e o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) com 4%. Candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem (PL) teve nesta sexta-feira (13) o 'reforço' da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em um ato de campanha. Em uma casa de festas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, Michelle defendeu pautas conservadoras e pediu votos para Ramagem, que no governo de Jair Bolsonaro foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin)."Nós temos valores. Quem está negociando o seu voto tem preço. E nós não vamos negociar os valores do nosso povo", disse Michelle, em uma crítica direta aos evangélicos que declararam voto em Eduardo Paes. Na pesquisa eleitoral mais recente, divulgada pelo instituto Quaest, na quarta-feira (11), Paes aparece com 64% das intenções de voto, seguido por Ramagem com 13% e o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) com 4%.

Paes faz promessa em CAPSad na Zona Norte



Líder nas pesquisas de intenção de voto, o prefeito Eduardo Paes (PSD) visitou nesta sexta (13) o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPSad) Dona Ivonne Lara e a Residência e Unidade de Acolhimento (RUA) Sonho Meu, em Cascadura, na Zona Norte. Durante a visita, ele prometeu expandir o programa em um novo mandato e, assim, seguir com o trabalho de acolhimento, com a garantia do tratamento à dependência química, além da recolocação no mercado de trabalho.

Já Tarcísio Motta, do Psol, participou à tarde de um compromisso na Faculdade Nacional de Direito e em seguida participou do ato 'Rio pelo Clima' ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.