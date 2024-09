Debate da Veja reúne quatro candidatos a prefeito do Rio, nesta quinta-feira (12) - Divulgação/Veja

Publicado 12/09/2024 16:39 | Atualizado 12/09/2024 16:50

Rio - Os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro participaram, nesta quinta-feira (12), do debate promovido pela VEJA em parceria com a ESPM e apoio do instituto Paraná Pesquisas e do escritório Bonini Guedes Advocacia. Foram convidados para o encontro os cinco primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: Eduardo Paes (PSD), Alexandre Ramagem (PL), Tarcísio Motta (Psol), Marcelo Queiroz (PP) e Rodrigo Amorim (União). Paes, no entanto, alegou incompatibilidade em sua agenda eleitoral e não compareceu.

O atual prefeito lidera todos os levantamentos de intenção de voto dos cariocas , com possibilidade de vitória ainda no primeiro turno. A sua ausência foi duramente criticada por seus opositores, Ramagem, Amorim e Queiroz.

O debate teve cinco blocos, sendo dois para perguntas feitas pelos candidatos entre si, dois para questionamentos pelos jornalistas de VEJA e um para considerações finais.

Primeiro bloco

No primeiro bloco, os candidatos perguntaram para os candidatos. Amorim e Queiroz fizeram dobradinha para atacar Paes. Ambos usaram seu tempo para criticar a atuação do prefeito no quesito Segurança Pública.

Segundo bloco

Segundo bloco, No segundo, jornalistas de VEJA fizeram perguntas aos candidatos. Rodrigo Amorim respondeu a pergunta sobre se vai manter comissão da Prefeitura do Rio a favor de ações. Ele disse que o tema ficará a cargo, principalmente, de seu vice, Fred Pacheco.

Tarcísio, ao ser questionado sobre como pretende lidar com comércio informal no Rio, destacou o papel da prefeitura. "Ninguém pode ser tratado como criminoso porque trabalha. A prefeitura tem o papel de organizar isso. Imagina sua cidade sem o camelô. É uma questão de emprego e renda, não para a Guarda Municipal. Há trabalho para todo mundo", disse.

Já Ramagem respondeu uma pergunta sobre a questão climática e o Meio Ambiente no Rio. "Sirenes, tecnologia, estações de medição que vejam o volume d’água. Temos que valorizar a Defesa Civil e a geoRio

para tratar bem nossa população", disse.

Ao ser indagado sobre o tema "Saúde no Rio", Queiroz criticou as filas no sistema municipal e disse que vai criar cinco novos centros de saúde e garantiu que, se eleito, vai estabelecer a telemedicina e instalar um aplicativo para avaliar o serviço. "Hoje, aliás, não há nada da prefeitura para avaliar a Saúde. Ele não tem coragem", criticou Queiroz sobre a gestão de Paes.

Terceiro bloco

No terceiro bloco, os candidatos voltaram a trocar perguntas entre si, com direito a réplica e tréplica. Os quatro candidatos trocaram acusações. Amorim voltou a reforçar que Tarcísio apoia Lula, mas o presidente não o apoiou. O candidato do União também usou o seu tempo para acusar Tarcísio por não ter se posicionado sobre as acusações de assédio contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Esse mesmo questionamento foi feito no debate realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) , na tarde de quarta-feira (11).

Quarto bloco

No quarto bloco, os candidatos responderam mais uma rodada de perguntas de jornalistas de VEJA. Ao ser questionado sobre Segurança Pública, Ramagem defendeu armar a Guarda Municipal e garantiu que, se eleito, vai promover a "maior integração em segurança no Rio de Janeiro". Ao responder sobre o mesmo assunto, Amorim disse que pretende transformar a GM-Rio em Polícia Municipal. Ele também afirmou que, se eleito, vai privilegiar o policiamento nas zonas turísticas. Tarcísio, então, pontuou que Amorim iria conceder "tratamento diferenciado para a orla do Rio. "Enquanto na favela, é tiro, porrada e bomba? Tá errado demais isso. A cidade é de todos os cariocas", retrucou.

Queiroz também respondeu perguntas sobre Educação. "A gente precisa valorizar o servidor. A inflação em relação ao salário está em 20%. Não temos vagas em creches, faltam professores nas salas de aula", disse. Já Amorim, defendeu a implantação de colégios confessionais e cívico-militares.

Declarações finais

No quinto e último bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer comentários finais acerca do debate e deixar uma mensagem ao eleitor.

Tarcísio Motta - "Sou um professor de história com muito orgulho. Aprendi com a minha família que gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Temos que dar direito a futuro para quem hoje passa fome no Rio de Janeiro. Quero que você repense, não reduza seus horizontes. Vamos apostar em novos horizontes. Vote nos candidatos e candidatas do Psol. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa bancada. O Rio

merece mais, mas merece mais, mesmo!"

Marcelo Queiroz: "Temos aqui dois lados. O lado de Lula, representado pelo prefeito Eduardo Paes, e o de Bolsonaro, com Ramagem. Eu represento o centro, contra os extremos. Pretendo resolver a aprovação automática, a fila no Cisreg, a fila na creche. E defendo um Rio mais caramelo, não porque amo os animais, mas porque isso representa tudo de melhor no Rio. Precisamos de um prefeito, não de um blogueiro".

Alexandre Ramagem: "Nenhum de nós aqui fugiu do embate como o prefeito Eduardo Paes. Formamos uma frente de direita, eu e Rodrigo Amorim. Defendemos o cidadão de bem. Ficamos na segurança pública, que é reflexo pra todos os setores. Não queremos escolas sem segurança, nem fraude na saúde. Não esse prefeito, que em 12 anos nunca encarou com responsabilidade a ordem pública. Vamos ao segundo turno ganhar essas eleições".

Rodrigo Amorim: "Quero lamentar a ausência do frouxo, o atual prefeito Eduardo Paes, o prefeito que não quer ser prefeito. E quer usar esse momento como trampolim para ser governador. Formamos, eu e Ramagem, duas candidaturas de direita. Enfrentei a Máfia do Reboque e vou ter coragem para restaurar a ordem no Rio de Janeiro. Sou carioca, apaixonado por essa cidade e conservador".