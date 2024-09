Veja candidatos que morreram durante campanha nas eleições de 2024

A menos de um mês do primeiro turno, mais de 40 candidatos que concorriam nas eleições municipais morreram em todo o Brasil, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre eles, dois postulantes a prefeito. As causas variam de um atentado até infarto fulminante e complicações causadas por diferentes tipos de câncer.

No estado do Rio de Janeiro, o candidato a vereador em Mangaratiba, Manoel da Padaria (Avante), morreu no final do mês de agosto. O motivo, no entanto, não foi informado.

