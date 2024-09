Eduardo Paes e senador Romário durante visita ao Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Mato Alto -Jacarepaguá - Divulgação

Eduardo Paes e senador Romário durante visita ao Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Mato Alto -JacarepaguáDivulgação

Publicado 17/09/2024 18:20 | Atualizado 17/09/2024 19:17

Rio - Os candidatos à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro falaram sobre investimentos em atendimento para as pessoas com deficiência e revitalização da Avenida Brasil durante a agenda de campanha, nesta terça-feira (17). Os 'prefeitáveis' também participaram de sabatinas e debates ao longo do dia.



fotogaleria

Ao lado do senador Romário (PL), Eduardo Paes (PSD) visitou o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência Mato Alto - Jacarepaguá, na Zona Oeste. Romário é membro do partido do principal rival de Paes nas Eleições 2024, Alexandre Ramagem (PL). Durante a visita, o senador declarou apoio à reeleição do atual prefeito e afirmou a importância de dar continuidade aos projetos voltados para as pessoas com deficiência.

"O que posso dizer é o que sempre digo e vou repetir: o Eduardo é, com certeza, o nosso melhor administrador. É o cara que vem tomando conta da cidade nesses últimos quatro anos. E essa continuação é justa e é por isso que estou com ele", disse Romário.

Durante a visita, Paes garantiu que vai ampliar os investimentos e construir novos equipamentos públicos voltados para as pessoas com deficiência. Ele também recordou os avanços obtidos e as diversas políticas de inclusão implementadas desde 2021. Em um próximo mandato, se reeleito, Paes prometeu realizar uma série de ações voltadas para a Saúde, Educação e Esporte.

"Vamos criar oito Centros para pessoas com espectro autista, especialmente para as crianças, e atender suas famílias. Vamos aumentar a proporção de mediadores na rede pública municipal, que hoje é de um para quatro crianças e passar para proporção de um para três. Além disso, iremos aumentar o número de atletas que a gente apoia no Time Rio, um time que foi para as Olimpíadas, conquistou várias medalhas", disse.

No mês do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, Paes destacou o trabalho feito em parceria com o senador Romário na defesa de políticas inclusivas. E disse ser um prazer caminhar com uma pessoa que admira. "Tenho esse compromisso desde a minha primeira eleição para prefeito, mas especialmente a partir do meu segundo e deste último mandato. E reforcei o compromisso com o senador Romário de criar Centros de pessoas com deficiência pela cidade. É uma alegria poder contar com ele e implementar essas políticas", frisou Paes.



Alexandre Ramagem cancelou a agenda que tinha para esta terça-feira (17). Tarcísio Motta (Psol) caminhou pelas ruas do Saara, no Centro do Rio, por volta das 10h30. Às 18h, ele participa do debate do SEPE, no Clube Municipal (Auditório do 5º andar). Quem também vai participar do debate é Juliete Pantoja (UP). A candidata também cumpriu outros compromissos de campanha. Às 9h, fez panfletagem na PUC Rio. Às 11h, participou de uma sabatina organizada pelo DCE Puc Rio.



Em caminhada na Penha, Zona Norte do Rio, Marcelo Queiroz (PP) apresentou o seu plano de revitalização da Avenida Brasil, que, segundo ele, vai transformar a via expressa no símbolo do novo modo de desenvolvimento econômico da cidade. Acompanhado da candidata a vice-prefeita, Teresa Bergher, Queiroz também anunciou que pretende criar polos de comércio e serviços em todas as regiões, começando pelo resgate do Mercado São Sebastião.



"A revitalização desse mercado traz para a Penha e a Zona Norte uma oportunidade de crescimento incrível, com geração de emprego e renda para quem mora perto do espaço, oferecendo ao cidadão bem-estar e tempo para cuidar da família e da saúde. Com emprego, a vida da cidade tem a chance de mudar e melhorar em todos os sentidos. A Avenida Brasil precisa voltar a ter a importância econômica que nunca deveria ter perdido", avaliou o candidato.



Marcelo afirmou que, além do tradicional comércio atacadista, o Mercado São Sebastião também vai ser referência em economia criativa e solidária, com ações e serviços sustentáveis, cumprindo todos os aspectos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, incluindo o segmento da Economia Sobre Rodas.



"Vamos tirar do papel propostas que já deveriam ter sido executadas, como por exemplo um grande espaço dedicado à gastronomia, com food trucks, e lojas com as comidas de rua que o carioca ama. Diversificar as atividades e levar a oferta de emprego para perto das casas das pessoas são meus compromissos", garantiu.

A saúde na Zona Norte também esteve na pauta do candidato. "O Rio precisa de cinco clínicas de especialistas, reduzindo o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. Junto com esses centros, vamos implantar o serviço de telemedicina, dando agilidade às consultas. O Rio precisa avançar e nós somos a opção para promover essa mudança", afirmou Marcelo Queiroz.

Rodrigo Amorim (União) cumpriu agenda parlamentar na Alerj no período da manhã e tarde. Às 18h30, ele participa da sabatina na Universidade Castelo Branco (UCB).

Às 12h, Carol Sponza participou de uma sabatina na TV Record. No período da noite ela se encontrou com apoiadores. O local do encontro não foi divulgado.



Confira a agenda dos candidatos para quarta-feira (18)

Eduardo Paes - às 14h, visita o Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista (CED-TEA), na Tijuca. Caso seja reeleito, Paes promete criar outros oito centros de referência como esse, que garante atenção integral aos pacientes (desde o diagnóstico até a oferta de terapias múltiplas), e implementar um programa dedicado às famílias com pessoas do espectro autista.

Carol Sponza - faz um 'esponjaço', evento intulado pela candidata para 'limpar' o Rio de Janeiro, no Centro do Rio. O encontro será no Relógio da Carioca - Avenida Nilo Peçanha , 350, Centro, às 13h.