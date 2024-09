Eduardo Paes (PSD) se mantém com 59% em nova pesquisa Datafolha - Divulgação

Eduardo Paes (PSD) se mantém com 59% em nova pesquisa DatafolhaDivulgação

Publicado 19/09/2024 16:42 | Atualizado 19/09/2024 17:01

Rio - A nova pesquisa Datafolha, divulgada na tarde desta quinta-feira (19), mostrou a manutenção do prefeito Eduardo Paes (PSD) na liderança folgada da corrida eleitoral no Rio de Janeiro, com os mesmos 59% registrados no último levantamento do instituto, há duas semanas. Alexandre Ramagem (PL) cresceu seis pontos no mesmo período e chegou a 17% das intenções de voto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Os números captados pelo instituto garantiriam a reeleição do prefeito no primeiro turno.

Tarcísio Motta (PSOL) oscilou um ponto e está com 7% das intenções. Em seguida, aparecem o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 2%, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil), Juliete Pantoja (UP), Carol Sponza (Novo) e Cyro Garcia (PSTU), com 1% cada. Henrique Simonard (PCO) foi citado, mas não alcançou 1%. Entre os entrevistados, 8% declararam que pretendem votar branco ou nulo.



O grau de decisão dos eleitores foi ampliado de 64% para 70% nesta pesquisa. Entre os que pretendem reeleger o prefeito, a determinação subiu 64% para 74%. No grupo dos que declaram voto em Ramagem, 75% declaram ter certeza da escolha, ante 74% há duas semanas.



A pesquisa do Instituto de Pesquisas Datafolha foi contratada pelo jornal 'Folha de S. Paulo' e pelo Grupo Globo e tem o número de identificação RJ-01318/2024. O levantamento foi feito por meio de aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal em pontos de circulação entre os dias 17 e 19 de setembro. Foram entrevistadas 1106 pessoas, em amostragem que representa o conjunto do eleitorado carioca.

As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção de voto dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas. O resultado só será conhecido com a apuração oficial, após o primeiro turno no dia 6 de outubro.



Comparação com a última pesquisa Datafolha