Novas urnas eletrônicas serão usadas no Rio de JaneiroDivulgação/ TRE-RJ

Publicado 19/09/2024 10:06 | Atualizado 19/09/2024 10:19

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) iniciou, na quarta-feira (18), a preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições municipais, que acontece em 6 de outubro. O processo, que será concluído até 1º de outubro, envolve a preparação de cerca de 42 mil urnas eletrônicas e é dividido em fases principais: geração de mídias e carga e lacração.Na fase de geração de mídias, primeira etapa do processo, os dados essenciais para o funcionamento das urnas são gravados em mídias, semelhantes a pen-drives. São gerados três tipos de mídias: carga, votação e resultado de votação.A mídia de carga contém o número da seção eleitoral, a lista de eleitores aptos a votar e a lista de candidatas e candidatos que concorrerão às eleições. Já a mídia de votação é preparada para armazenar os votos da seção eleitoral durante a votação e a mídia de resultado de votação, para gravar o resultado da seção eleitoral no encerramento da votação, que será enviado para a totalização.Durante a cerimônia de preparação das urnas, os dados das mídias são inseridos nas urnas em um ambiente controlado, com a presença de representantes de partidos políticos, da OAB e do Ministério Público, garantindo transparência e precisão. Após a inserção dos dados, as urnas são testadas para verificar o funcionamento adequado dos seus componentes.Completada a configuração e os testes, todas as portas de acesso físico das urnas são lacradas com selos especiais, produzidos pela Casa da Moeda do Brasil. Os lacres têm propriedades químicas que impedem qualquer tentativa de violação. Em caso de remoção, aparece imediatamente a inscrição de que ele foi violado.As urnas eletrônicas, então armazenadas em local seguro designado pelo TRE-RJ, serão transportadas para os locais de votação no final de semana das eleições. Elas são equipadas com sistemas que impedem seu uso antes da data programada para a votação, assegurando que qualquer tentativa de uso antecipado será infrutífera.