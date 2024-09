Eduardo Paes visita centro especializado no Transtorno do Espectro Autista no Maracanã, Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 18/09/2024 19:22

Rio - Os candidatos a prefeito do Rio conversaram com os eleitores cariocas sobre propostas de investimentos em saúde, mobilidade urbana e segurança. Ao longo desta quarta-feira (18), os 'prefeitáveis' fizeram visitas em várias regiões da capital. Confira abaixo como foi o dia deles.



Eduardo Paes (PSD) visitou o Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista (CED-TEA), na Tijuca, Zona Norte do Rio. Caso seja reeleito, Paes prometeu criar outros oito centros de referência como esse, que garante atenção integral aos pacientes (desde o diagnóstico até a oferta de terapias múltiplas), e implementar um programa dedicado às famílias com pessoas do espectro autista.



"Esse centro é um exemplo daquilo que queremos espalhar pela cidade. O nosso compromisso é criar oito centros iguais a esse. E vamos criar um programa para atender as famílias com crianças com espectro autista, buscando a qualificação delas para o mercado de trabalho. Há uma dificuldade muito grande de inserção no mercado dessas famílias ou pessoas que tenham o espectro. A ideia é que a gente qualifique essas pessoas para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. É ter um olhar atento para as pessoas com espectro autista na cidade", afirmou Paes.

No Terreirão, na Zona Oeste, Alexandre Ramagem (PL) ouviu demandas dos moradores e apresentou propostas para ordenamento, segurança e mobilidade urbana. No local, Ramagem conversou com eleitores e caminhou pela Rua Gilka Machado, uma das principais vias da região. O candidato prometeu um grande pacote de investimentos para as áreas de saneamento básico, saúde, iluminação, segurança, ordem pública e regularização fundiária. Segundo ele, a meta é construir cerca de 20 mil unidades habitacionais em toda a cidade do Rio.



"O que falta aqui é um bom planejamento de estrutura. O que vemos é a demonstração do total descaso com as pessoas, como em tantas regiões do Rio. Vamos trazer um pacote de melhorias, melhorar o saneamento básico, cuidar da iluminação pública, dentro do nosso projeto de fortalecer a segurança pública. A partir daí, vamos trazer mais desenvolvimento para toda a região, incluindo a regularização fundiária, que será transversal a todo o projeto de ordenamento da localidade", disse Ramagem.



O candidato do PL lembrou que existem cerca de 500 mil pessoas sem habitação no Rio. Segundo ele, os recursos para resolver esse problema são de cerca de R$ 500 milhões e poderão ser viabilizados com apoio de parcerias público-privadas. De acordo com Ramagem, a meta é construir essas unidades habitacionais em até dois anos. Depois, o novo objetivo do candidato passará a ser a ampliação da meta.

Ramagem também tratou sobre a segurança do bairro, que atualmente é dominado pela milícia. "A desordem urbana leva à violência. Nós vamos implementar o programa Cidade Inteligente, utilizando câmeras de alto poder tecnológico e inteligência artificial. Trazendo segurança, toda a região consegue se desenvolver", concluiu Ramagem.

Tarcísio Motta (Psol) participou de uma sabatina na Band, no início da tarde. Às 16h, realizou uma caminhada no Saara com as vereadoras Monica Benicio e Luciana Boiteux. No período da noite ele cumpriu agendas de entrevistas.

Carol Sponza (Novo) realizou o seu primeiro "esponjaço" no Largo da Carioca, no Centro do Rio. O ato, que agora faz parte de sua campanha, aposta em uma abordagem no sentido de 'limpar' a cidade como parte de sua proposta de moralização e combate à corrupção na administração pública carioca.



"Hoje estamos aqui com todos os candidatos a vereador do Partido Novo para, literalmente, limpar a velha política da nossa cidade. O eleitor está cansado de ver propaganda colada nos postes e, na prática, nada é feito para mudar a cidade. O carioca não aguenta mais essa sujeira. Se você, assim como eu, é uma carioca indignada, venha participar do 'Esponjaço' e juntos vamos mudar o Rio! Vote 30", disse Carol.

Rodrigo Amorim (União) aproveitou a manhã para gravar programa eleitoral. Às 15h, ele promoveu uma caminhada em Madureira, na Zona Norte, para um corpo a corpo com os eleitores.



Juliete Pantoja (UP) se reúne com apoiadores no Grajaú, na Zona Norte, às 20h desta quarta-feira (18).

Marcelo Queiroz (PP) se reuniu com jovens eleitores para uma roda de debates na Praça Nelson Mandela, em Botafogo. O objetivo do encontro era ouvir e apresentar as propostas do candidato. No encontro, o candidato apresentou seu plano de criação da plataforma Universidade.Rio, uma plataforma que promete facilitar a busca pelo primeiro emprego. Marcelo explicou que o sistema vai funcionar como uma espécie de aplicativo de relacionamento, proporcionando o "match' do candidato com a melhor vaga para o seu perfil.



"Nosso plano é estabelecer um programa de aceleração de startups cariocas para estimular a inovação e o empreendedorismo na cidade, criando novas oportunidades de trabalho, gerando renda e, consequentemente, crescimento econômico. Queremos criar laboratórios de inovação urbana, por exemplo, para desenvolver soluções criativas e sustentáveis para os desafios do Rio, incentivando a colaboração entre setores público, privado e acadêmico, o que vai potencializar nossa plataforma, facilitando o encontro entre o talento e a vaga", explicou o candidato.



Queiroz também prometeu investir em novos centros urbanos regionais, integrando atividades econômicas, culturais e de lazer para reduzir os tempos de deslocamento entre casa e trabalho, aumentando a qualidade de vida e o bem-estar do carioca. "Vamos fazer essa ponte entre a juventude e as oportunidades de trabalho. Acreditamos que essas vagas também surgirão a partir de uma política de microcrédito da Invest.Rio para apoiar pequenos e médios empreendedores. Incentivar o desenvolvimento de negócios locais e sustentáveis é um dever do prefeito, assim como promover feiras de negócios e concursos de inovação. Vamos incentivar ideias que promovam um desenvolvimento equilibrado da cidade", completou Queiroz.