Eleições Municipais de 2024 contam com nove políticos concorrendo para cargo de prefeito do Rio Arquivo/O Dia

Publicado 24/09/2024 06:00

Rio - Em um mês de campanha para as Eleições Municipais de 2024, os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro gastaram R$ 38,4 milhões, de acordo com as contas parciais prestadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As maiores despesas dos 'prefeitáveis' foram em serviços prestados por terceiros (R$ 18,9 milhões), despesas com pessoal (R$ 5,2 milhões) e produção de programas de rádio, televisão ou vídeo (R$ 5 milhões).



Na lista de despesas também estão: publicidade por materiais impressos, serviços advocatícios e impulsionamento de conteúdo. Confira abaixo os valores gastos com dinheiro público nas campanhas de sete candidatos à Prefeitura do Rio, do total de nove.

Os perfis de Juliete Pantoja (UP) e Henrique Simonard (PCO) na plataforma não mostram os gastos individuais. A assessoria de Juliete informou que o prazo foi cumprido, mas a prestação de contas foi anexada no perfil da Unidade Popular (UP), onde consta o total de R$ 113.217,66. Este valor representa os gastos de todas as candidaturas da UP nestas eleições. (Confira a nota da assessoria de Juliete Pantoja no final da matéria).

Nem o perfil de Henrique Simonard nem o perfil do PCO, partido dele, prestaram contas referente às despesas parciais. A não prestação de contas é considerada pelo TSE como infração grave.



Total de despesas



1º - Alexandre Ramagem (PL) - R$ 21.941.311,06

2º - Eduardo Paes (PSD) - R$ 9.981.685,70

3º - Tarcísio Motta (Psol) - R$ 2.550.322,60

4º - Rodrigo Amorim (União Brasil) - R$ 2.275.500,00

5º - Marcelo Queiroz (PP) - R$ 1.400.827,00

6º - Cyro Garcia (PSTU) - R$ 174.460,00

7º - Carol Sponza (Novo) - R$ 166.872,74



Serviços prestados por terceiros



Os três candidatos que mais gastaram com serviços prestados por terceiros, em um mês de campanha, foram Ramagem (R$ 9,3 milhões), Paes (R$ 8,1 milhões) e Tarcísio Motta (R$ 1,2 milhões). Os candidatos Marcelo Queiroz e Rodrigo Amorim não especificaram estes gastos na plataforma.



Despesas com pessoal



Ramagem também liderou essa categoria, usando R$ 4,1 milhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Em seguida vem Paes, com R$ 364 mil gastos. Em terceiro está Tarcísio, com R$ 158 mil gastos. O candidato do Psol também informou que gastou R$ 224 mil com militância na campanha. Carol Sponza, Cyro Garcia e Marcelo Queiroz não informaram. Este último, no entanto, informou que gastou R$ 293 mil em despesas com militância.



Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo



Somente Ramagem e Rodrigo Amorim preencheram estas despesas na plataforma. O candidato do PL gastou R$ 4 milhões, enquanto o representante do União Brasil gastou R$ 1 milhão.



Publicidade por material impresso



Rodrigo Amorim foi o candidato que mais gastou com esta despesa, usando R$ 835 mil do FEFC. Em seguida vem Queiroz, com R$ 681 mil usados. Ramagem, Paes e Tarcísio Motta não preencheram esta despesa.

Impulsionamento de conteúdo

Apenas três candidatos preencheram os valores referentes aos gastos com impulsionamento de conteúdo nas redes sociais: Paes (R$ 340 mil), Tarcísio Motta (R$ 191 mil) e Marcelo Queiroz (R$ 172 mil).



Dinheiro público

As despesas dos candidatos são custeadas, majoritariamente, com o dinheiro público, através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Para as eleições de 2024, 29 partidos receberam R$ 4,9 bilhões, valor estabelecido pelo Congresso Nacional.





Para acompanhar o destino dado a essa verba, basta acessar a plataforma Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE.

As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos em todas as esferas devem ser prestadas até o 30º dia posterior à realização das eleições. Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o 20º dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos.

Confira a nota da candidata Juliete Pantoja na íntegra:

"Nossas candidaturas cumpriram o prazo estabelecido pelo TSE para a prestação de contas. A diferença nossa para os outros candidatos é que realizamos todos os gastos de todas as candidaturas da Unidade Popular no Estado do Rio de Janeiro diretamente pelo Diretório Estadual. Nosso partido conta com apenas 0,07% do Fundo Eleitoral para todas as candidaturas do país, o que faz com que a utilização deste recurso seja centralizada pelos diretórios estaduais que definem os gastos de todas as candidaturas.