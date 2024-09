Eduardo Paes visita Terminal Curral Falso e garante a ampliação do projeto Conexão BRT - Divulgação

Eduardo Paes visita Terminal Curral Falso e garante a ampliação do projeto Conexão BRT Divulgação

Publicado 26/09/2024

Rio - Faltando 10 dias para as Eleições Municipais, os candidatos a prefeito do Rio promoveram caminhadas e panfletagens pelas ruas da cidade. Ao lado de eleitores, os 'prefeitáveis' falaram em melhorias no transporte e em investimento para a população idosa.



Eduardo Paes (PSD) visitou, nesta quinta-feira (26), a obra do terminal de BRT Curral Falso, no corredor Transoeste. No encontro com eleitores, o atual prefeito afirmou que se for reeleito vai aumentar as linhas do projeto Conexão BRT.



"Queremos cada vez mais ampliar esses serviços, que são chamados de Conexão BRT. Nós já temos em operação uma Conexão BRT que vai de Campo Grande até Deodoro. São conexões importantes, e complementares ao serviço do BRT, ampliando as alternativas da população para que as pessoas possam acessar as estações BRT", disse Paes.



O Conexão BRT são linhas de ônibus comuns, operadas pela MOBI-Rio, que ligam os bairros do município a um terminal. Atualmente, existe a linha 67, que faz o percurso Campo Grande/Terminal Deodoro. "A nossa ideia é ainda neste ano criar mais um serviço que vai de Bangu até o terminal de Deodoro, e um serviço que sai, aqui, do Curral Falso, do Pingo d'Água e que passe por Sepetiba e Guaratiba. Ou seja, as estações do BRT, especialmente na Zona Oeste, como a estação Mato Alto, Curral Falso, e Pingo d'Água, vão servir como espaços de integração, com linhas que o próprio sistema de BRT vai abrir", explicou Paes.

Alexandre Ramagem (PL) esteve no Recreio, na Zona Oeste do Rio, para apresentar suas propostas para a população idosa do município. No encontro, o candidato prometeu investimentos para tornar os equipamentos e serviços públicos mais bem preparados para essa faixa etária.

"Os idosos não estão sendo bem tratados no Rio. A Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida possui um orçamento de apenas R$ 50 milhões para atender uma população de mais de um milhão de idosos. Temos que atuar com a zeladoria na melhoria dos abrigos, da conservação das calçadas, da iluminação, da acessibilidade nos transportes públicos. Há um rol de cidades amigáveis pelo mundo e o Rio não faz parte deste grupo. Temos que mudar esta situação", afirmou Ramagem.

Tarcísio Motta (Psol) iniciou o dia com panfletagem na estação de metrô de Vicente de Carvalho até Botafogo. Depois, ele seguiu para o Centro do Rio para uma caminhada com eleitores. No encontro, ele apresentou suas propostas para a saúde. À noite, Tarcísio fez panfletagem no Largo do Machado para apresentar propostas sobre meio ambiente.

Carol Sponza (Novo) panfletou na Feira da Praça do Ó, na Barra da Tijuca, e, à noite continuou a panfletagem na Marina da Glória.

Marcelo Queiroz (PP) promoveu uma caminhada pelas ruas do Méier e Del Castilho, na Zona Norte. Aos eleitores, o candidato prometeu criar um centro de apoio para mães e responsáveis por crianças com deficiência. De acordo com o candidato, as crianças com autismo, por exemplo, terão os cuidados indicados para cada caso e suas mães ou responsáveis terão suporte psicológico e acesso à ferramentas para a construção de redes de apoio que permitam que elas retornem ao mercado de trabalho.



"O que ocorre hoje nas escolas municipais e nas creches é um verdadeiro absurdo. Falta monitores, falta acessibilidade. Enfim, falta cuidado. E falta também apoio para que essas mães tenham vida além do cuidado com seus filhos. Essas mulheres precisam de atenção, de suporte para que sigam seus projetos profissionais", disse.

Do Méier, o candidato seguiu para uma caminhada na Taquara, em Jacarepaguá, onde reforçou a necessidade de criar polos de desenvolvimento regionais, oferecendo aos cariocas emprego perto de casa, o que diminui o tempo de deslocamento e garante mais qualidade de vida para o cidadão.

Juliete Pantoja (UP) participou de um ato em defesa da Cedae pública no Centro do Rio.