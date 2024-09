Eduardo Paes visita obras do programa Casa Carioca no Parque Ideal, em Realengo - Divulgação

Publicado 25/09/2024 18:43

Eduardo Paes (PSD), candidato que Rio - Os candidatos a prefeito do Rio conversaram com eleitores cariocas para apresentar suas propostas para habitação e educação especial.(PSD), candidato que lidera com folga as pesquisas de intenção de voto na cidade, visitou, nesta quarta-feira (25), obras do programa Casa Carioca no Parque Ideal, em Realengo. No encontro com a população, ele prometeu chegar a 20 mil imóveis reformados na cidade caso seja reeleito.

Segundo um levantamento apresentado por Paes, desde o início do programa, em julho de 2022, cerca de oito mil casas já passaram por intervenções em diversas comunidades com baixos índices de Desenvolvimento Social, beneficiando cerca de 30 mil pessoas.

"A Prefeitura tem uma prática de urbanização de comunidades, mas há muito tempo não entrava nas casas das pessoas. E muitas vezes você pode pegar uma casa considerada ruim e, quando faz o banheiro, a cozinha, ajeita telha, infiltração na parede, você consegue dar condições de habitabilidade para essas casas. Fizemos perto de oito mil casas nesse governo com o Casa Carioca e vamos chegar a 20 mil em toda a cidade nas áreas mais carentes", afirmou o atual prefeito.



O candidato explicou que o Casa Carioca é um programa que complementa o papel de outras ações da Prefeitura do Rio, como o Morar Carioca e o Bairro Maravilha. "O Bairro Maravilha é mais para comunidades de loteamentos, principalmente na Zona Oeste da cidade, e o Morar Carioca para as chamadas favelas. São programas de urbanização e, em ambos os casos, identificamos as pessoas em piores condições, em situações de mais pobreza para realizar as intervenções", explicou Paes.

Em segundo lugar nas pesquisas, Alexandre Ramagem (PL) apresentou suas propostas para educação especial na Glória, Zona Sul do Rio. O candidato destacou a necessidade de se fazer investimentos para a criação de salas com recursos multifuncionais, adequação das escolas para atender os alunos com deficiência e a contratação de mais mediadores para as escolas.

"Nós vamos tratar as famílias atípicas com mais dignidade. Já se encerrou o banco de reserva de vagas do último concurso para mediadores, e a atual prefeitura não realizou uma nova seleção. Outro ponto é investir e reabilitar as salas de recursos multifuncionais. Temos o Instituto Helena Antipoff, que sempre foi referência e vem sofrendo com o descaso. Na nossa gestão, teremos centros de atendimento e vamos trazer os responsáveis para receberem capacitação e informação sobre os cuidados com os filhos", disse o candidato.

Tarcísio Motta (Psol) participou de duas sabatinas ao longo desta quarta-feira (25) e não realizou nenhuma agenda pública.

Carol Sponza (Novo) fez caminhada e panfletagem no Calçadão de Bangu, na Zona Oeste da cidade. Acompanhada da candidata a vereadora Lucy Rodrigues (Novo) e apoiadores, Carol conversou com comerciantes e moradores da região. No encontro, Sponza abordou questões de segurança no bairro e reforçou seu posicionamento em armar a Guarda Municipal.



"A região está completamente abandonada, tomada pela violência e facções criminosas, com um transporte que não tem integração. Precisamos treinar e armar a Guarda Municipal, além de atuar fortemente na segurança. Nós vamos combater a milícia e o crime organizado de maneira eficiente e inteligente, sem omitir nosso papel como Prefeitura. Aqui, no Calçadão de Bangu, depois das seis horas da noite, as pessoas não conseguem mais transitar por conta da violência", disse Carol Sponza.



No início da noite, a candidata participará de uma live no Instagram com a "Casa de Autista". Caso seja eleita, Carol afirmou que aumentará o número de mediadores por escola. Infelizmente, hoje muitas mães têm que parar de trabalhar porque precisam acompanhar os filhos nas escolas públicas.

Marcelo Queiroz (PP) assumiu um compromisso público, caso seja eleito, de combater preconceitos e ações motivadas por intolerância e ódio, em especial casos que envolvam a diversidade religiosa, de gênero e de raça. Acompanhado da candidata à vice-prefeita, Teresa Bergher, Marcelo explicou que o órgão será formado por técnicos e especialistas que atuam nesta causa, sem interferência política.



"Não existe argumento para que uma cidade tão cosmopolita e receptiva como o Rio ainda registre situações pautadas pelo desrespeito e pela incompreensão de que todos formamos uma só comunidade. Esses casos precisam ter atuação da Guarda Municipal, que pode agir em parceria com o Segurança Presente, programa estadual de policiamento de proximidade que vamos fortalecer na nossa gestão. Temos que promover a integridade e a interação social com ações de educação, seja nas escolas, nas praças ou nas reuniões religiosas. o Rio não tem espaço pro ódio", disse o candidato durante visita ao Monumento Memorial às Vítimas do Holocausto.



O Memorial, construído no Parque Yitzhak Rabin, no Mirante do Pasmado, em Botafogo, foi criado para preservar histórias das vítimas do genocídio cometido pelo regime nazista que atingiu judeus, negros, pessoas com deficiência física e mental, comunidade LGBTQIAP+, Testemunhas de Jeová, maçons e outros grupos.

Juliete Pantoja (UP) fez panfletagem no BRT do Fundão e, sem seguida, realizou uma caminhada em defesa da assistência estudantil na UFRJ.

Rodrigo Amorim (União Brasil), Cyro Garcia (PSTU) e Henrique Simonard (PCO) não divulgaram a agenda.