TRE-RJ divulga itinerários do transporte coletivo gratuito para os dias de votação - Divulgação

TRE-RJ divulga itinerários do transporte coletivo gratuito para os dias de votação Divulgação

Publicado 27/09/2024 17:26



Eleições 2024 - Pela primeira vez, será fornecido, de forma gratuita, transporte coletivo municipal e intermunicipal. As linhas e horários informados pelos municípios já podem ser consultados no portal da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro

Na capital do Rio, onde está o maior contingente de eleitores do estado, cerca de 5 milhões, a gratuidade de ônibus municipais, BRT e VLT ocorrerá das 6h às 20h do dia 6 de outubro, data de realização do primeiro turno. E, se houver segundo turno, os serviços serão oferecidos nos mesmos moldes, no dia 27 de outubro.

A suspensão de cobrança de tarifa vale para todos os modais: ônibus municipal e intermunicipal, trem, barcas, serviços de BRT e VLT. A norma estabelece que os serviços sejam oferecidos com frequência compatível com a dos dias úteis.



Os municípios foram questionados pelas Zonas Eleitorais e responderam com ofícios, informando linhas, horários e itinerários. O espaço será atualizado com novas comunicações, conforme sejam enviadas pelas prefeituras, concessionárias ou pelo governo do estado.

A iniciativa tem o objetivo de assegurar que todos os eleitores possam votar, independentemente de condição econômica ou localização. Presidente do TRE-RJ, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira exalta a novidade como um avanço na garantia do acesso à cidadania. "A gratuidade no transporte coletivo protege o eleitor financeiramente vulnerável, inibindo o chamado 'voto de cabresto'. Sem precisar pagar a tarifa do coletivo, ele não dependerá de ninguém para exercer seu direito-dever do voto, o que pode contribuir também para a redução do índice de abstenção", avalia o desembargador.



A oferta de transporte de eleitores por candidatos, partidos políticos ou federações partidárias segue proibida.