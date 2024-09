Diurna aprendeu a arte dos búzios e virou 'urna de santo' - Paulo Marcio

Publicado 29/09/2024 11:56 | Atualizado 29/09/2024 12:04

Apesar de as pesquisas de intenção de votos ajudarem, a verdade é que é muito difícil adivinhar os resultados das urnas antes de suas aberturas. Prova disso foram as eleições de governadores como Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, em 2018, e Tarcísio de Freitas, em São Paulo, em 2022, contra os prognósticos.

Mas existe uma pessoa que diz ser capaz de prever os resultados. Conhecido como o inequívoco, místico, senhor dos búzios, o homem que vê o amanhã, entre outros apelidos, o Pai de Santo Sergio de Ogum recebeu a mim, Diurna, nesta semana, em seu Terreiro, que fica em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. Lá ele armou seu tabuleiro e jogou os búzios, revelando os resultados das urnas no próximo domingo.

Como uma mulher digital, de números, confesso que era meio cética quanto a efetividade das artes místicas. No entanto, assistir as verdades se revelando diante de minhas teclas, quer dizer, olhos, mudou minha crença. Inclusive fiz um aprendizado rápido de como fazer um jogo de búzios e posso dizer que saí de lá uma Urna de Santo.

Mas, por fim, vos trago as verdades de Pai Sergio. O pai de santo fez previsões das eleições no Rio de Janeiro e em cidades da Região Metropolitana. E ainda nos deu um bônus sobre o resultado em São Paulo. E ainda alertou que a 'cadeirada' pode ter sido apenas uma prévia do que veremos na corrida pelo segundo turno.

Rio de Janeiro: “Será no primeiro turno”

Para a eleição à Prefeitura do Rio de Janeiro, Pai Sérgio garante que a mesma será definida ainda no primeiro turno, mas que não será tão tranquila para Eduardo Paes como as recentes pesquisas de intenção de voto mostram. Mais do que isso, o segundo colocado não sairá tão derrotado como se imagina, já que seu horizonte breve se mostra vitorioso, assim como para o terceiro colocado. Já para a Câmara dos Municipal, deverá ocorrer uma renovação nos vereadores do próximo mandato e que dará grande trabalho para Eduardo Paes.

"Essa eleição está definida, pois as forças que habitam a sede da Prefeitura no Centro são poderosas. Pouca gente sabe, mas aquele terreno possui muita força espiritual em seu solo. O prefeito Eduardo Paes irá se reeleger, no entanto, a votação não será tão fácil como se imagina. A votação do Delegado Ramagem vai surpreender até ele mesmo. E há uma força muito grande atuando com ele, vejo Xangô como guardião dele, guiando para a eleição de 2026. A eleição dele não é esta, é a próxima. Xangô está pavimentando o caminho dele. O Tarcisio Motta também tem uma presença muito forte de Orunmilá nele. Até os não iniciados conseguem ver e sentir de tão presente. E Orunmilá é o orixá que carrega sabedoria, conhecimento. Esse homem ainda fará muito pela educação no Brasil. Podemos esperar grandes feitos", afirmou Pai Sérgio.

"Na Câmara dos vereadores a briga de orixás está muito acirrada. Tem muito candidato fazendo trabalho em terreiro pra conseguir vaga. Os orixás estão sobrecarregados e insatisfeitos, pois as oferendas não estão sendo feitas de acordo com os pedidos, o que acaba voltando o trabalho contra quem pediu. Mesmo assim, veremos a ascensão de novos nomes, principalmente vindos dos subúrbios da cidade. Esse pessoal não está economizando nas oferendas e certamente serão atendidos em seus anseios. Estimo uma renovação grande na Câmara, perto de até 50%", previu o místico.

Baixada Fluminense: “Muitos segundos turnos”

Pai Sergio previu uma disputa muito concorrida nas cidades da Baixada Fluminense onde há possibilidade de segundo turno. Exceção feita a Magé, onde os búzios apontaram um caminho livre para a reeleição do atual prefeito, em praticamente todas as demais, o pleito deste ano se encaminha para o segundo turno, com muitos candidatos apelando aos orixás. O pai de santo, inclusive, fez uma menção especial em Belford Roxo, onde, de acordo com ele, há muita energia de dois poderosos orixás.

"A Baixada Fluminense sempre é uma região com muita energia espiritual e não é diferente na disputa deste ano. Vi muitos trabalhos e pedidos de bênçãos. Por isso mesmo com essa divisão de poder místico, as disputas acabam equilibradas e não se encerram com facilidade. Vejo prolongamento delas ao longo do mês em quase todas as cidades. Me chamou muito a atenção o município de Belford Roxo. Senti uma energia muito forte de Oxalá e Obatalá, que são duas entidades muito poderosas. Uma mistura dessa carrega muito poder e pode ser perigoso. Aqueles que estão pedindo esse auxílio devem tomar bastante cuidado", alertou Pai Sergio.

"Em Magé vejo caminho bem pavimentado, com eleições tranquilas e bem definidas no primeiro turno. Já o restante da Baixada terá muita campanha eleitoral pela frente. Nova Iguaçu, São João de Meriti e Duque de Caxias terão disputas emocionantes e os horizontes ainda estão nebulosos, o que significa que não há favoritos".

Niterói, São Gonçalo e interior: “Niterói será acirrada”

No restante da Região Metropolitana e interior do estado, Pai Sergio vê cenários dispersos, com três das cinco cidades onde é possível ter segundo turno caminhando para extensão da disputa ao longo do mês de outubro.

"Niterói é outra cidade que teremos uma disputa muito acirrada com um segundo turno se alinhando entre os candidatos Rodrigo Neves e Carlos Jordy. Vejo muitas energias envolvidas nessa disputa e é preciso cuidado pois ficará um clima muito ácido na disputa e ambos precisam estar bem mentalmente para não deixarem as energias que os circundam alterar o humor durante a disputa. Já em São Gonçalo, vejo o candidato Dimas Gadelha crescendo bastante na última semana, com a benção de Oxalá, que tem muita força naquela religião, já que foi em São Gonçalo que nasceu a umbanda. No entanto, temo que essa benção tenha sido concedida um pouco tarde e não seja suficiente para evitar a vitória do Capitão Nelson no primeiro turno", afirmou.

"No interior Campos será definida no primeiro turno. O mesmo em Maricá, com o candidato Quaquá, sendo guiando por Ogum para um triunfo histórico nas urnas. Já em Volta Redonda e Petrópolis prevejo um segundo turno, sendo que na serra o prefeito atual está com muita energia negativa sobre ele e não deve seguir na disputa".

São Paulo e Brasil: “Surpresa em São Paulo”

Se os eleitores pensam que cadeirada de um candidato no outro foi a maior surpresa da eleição em São Paulo, Sergio de Ogum revelou que a disputa na capital paulista ainda guarda muitas surpresas para o segundo turno. Ele vê muita energia atuando em favor do candidato Pablo Marçal, que estaria protegido por Omulu, que deve levá-lo ao segundo turno. O pai de santo também vê atuações muito fortes de Lula e Bolsonaro durante o mês de outubro contrapondo energias de Iansã e Oxóssi contra as de Euá e Xangô.

"Vejo uma disputa muito acirrada em São Paulo, mas me assusta a quantidade de energia de Omulu envolvida na disputa com o candidato Pablo Marçal. Alguém amarrou seu destino e caminho nesta eleição a Omulu, que está o guiando para um provável segundo turno e irá ditar seus comportamentos. Então prevejo muitas surpresas pela instabilidade que esse orixá provoca. Vejo também muita energia guiando o candidato Boulos, que deve tornar essa disputa algo forte no campo físico e espiritual também. Será algo bem interessante de acompanhar", disse Pai Sergio.

"Vejo também a chegada de Lula e Bolsonaro com muito mais força nas disputas de segundo turno em uma preparação para a uma grande batalha espiritual. Com Lula identifico forças de Oxóssi e Iansã guiando o caminho do presidente. São orixás poderosos, com energia de muita influência, mas que ele não pode deixar que tomem as decisões por eles, ou seja, uma força que te ajuda muito, mas é preciso cuidado. Já com Bolsonaro, é cristalina à vista a companhia dos filhos de Euá e Xangô. O comportamento, as falas são todas compatíveis. Vejo ambos tendo bastante influências nas eleições, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Será uma prévia de uma grande batalha espiritual que ambos ainda irão travar em algum momento de suas histórias. É definitivo, de acordo com os búzios", finalizou o inequívoco Pai Sergio de Ogum.