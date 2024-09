Candidato à reeleição, Eduardo Paes esteve na Rocinha - Divulgação / Tatá Barreto

Candidato à reeleição, Eduardo Paes esteve na RocinhaDivulgação / Tatá Barreto

Publicado 29/09/2024 18:32

O último domingo (29) antes das eleições para decidir quem será o prefeito do Rio de Janeiro, no dia 6 de outubro, foi de muito trabalho para a maioria dos candidatos, que estiveram em vários pontos da cidade. O prefeito Eduardo Paes (PSD), que tem 59% das intenções de voto de acordo com o último levantamento do DataFolha, e tenta a reeleição, participou de uma caminhada na Rocinha, em São Conrado, Zona Sul, onde conversou com moradores sobre de melhorar a qualidade da vida da população com um Plano Integrado de Ações.

fotogaleria

Já Alexandre Ramagem (PL), com 17% da intenção de votos, aproveitou o domingo para participar de gravações internas de TV, de acordo com a assessoria de imprensa. O candidato Tarcísio Motta (PSOL), com 7% nas pesquisas, fez caminhada no Aterro do Flamengo de manhã. Depois foi para Oswaldo Cruz, na tradicional Feira das Yabás, e deu uma passada no Parque Madureira. Ele fechou o dia no Festival Gamboa de Portos Abertos e com o jogo do Vasco. Rodrigo Amorim não teve agenda neste domingo.

Por pouco, Tarcísio e Cyro Garcia não se encontraram. O candidato do PSTU passou o dia em Madureira: gravou vídeos no Parque, depois fez uma roda de conversa sobre reparação ao povo negro no Quilombo Urbano Dudu e depois fez campanha na Feira das Yabás. O candidato Marcelo Queiroz (PP) abriu sua agenda na Praia do Leme, na Zona Sul. Em seguida, fez uma caminhada pelas ruas do Flamengo e do Recreio dos Bandeirantes, de onde foi para Copacabana e Barra de Guaratiba.

Juliete Pantoja (UP) fez panfletagem em Acari e realizou um encontro com apoiadores na Casa Almerinda Gama, que atende mulheres vítimas de violência, além de ter participado da Festa Popular da Juventude, em Bangu. A candidata Carol Sponza (Novo) esteve, na manhã deste domingo, na Rocinha. Acompanhada da candidata a vereadora Lucy Rodrigues, ela se reuniu com apoiadores, onde apresentou suas propostas para a região.



Debate na TV Globo



Os candidatos Eduardo Paes, Alexandre Ramagem, Tarcísio Motta, Rodrigo Amorim e Marcelo Queiroz vão participar do debate da TV Globo na próxima sexta (3), às 22h. Em caso de segundo turno, haverá novo debate, no dia 25 de outubro. O eleitorado do estado do Rio de Janeiro cresceu e ultrapassou 13 milhões de pessoas. Na eleição municipal deste ano, 13.033.929 eleitoras e eleitores estão aptos a votar. O quantitativo representa um aumento de 4,64% no eleitorado fluminense, em relação às últimas eleições municipais.