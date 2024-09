N - Marcello Casal jr/Agência Brasil

Publicado 30/09/2024 16:26

Rio - Aos que preferem utilizar o e-Título na votação, chegou a hora de baixá-lo no celular com antecedência. O aplicativo, que pode substituir o título de eleitor físico, deverá ser instalado até este sábado (5), um dia antes das eleições. No domingo (6), a emissão será suspensa, voltando apenas na segunda-feira (7).

Lançado em 2017, o e-Título permite que o eleitor use apenas o aplicativo na hora da votação, não sendo necessário o uso do título de papel. No entanto, a comodidade está disponível apenas para os que fizeram o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral e têm a foto no documento digital.

Caso não tenha feito o cadastramento biométrico, o eleitor ainda pode usar o e-Título, porém deverá apresentar um documento oficial com foto na hora da votação. No aplicativo, o cidadão tem acesso a dados como zona eleitoral, local de votação, justificativa de ausência, certidão de quitação eleitoral, entre outros.

Confira o passo a passo de como baixar o app:

- Para baixar o título digital, basta buscar pelo e-Título na loja de aplicativos do seu celular e iniciar o download. O app está disponível nos sistemas iOS e Android;

- O aplicativo pode ser baixado em smartphones e tablets.

Como usar o e-Título?

- Após baixar o aplicativo, basta ler a mensagem de boas-vindas e clicar em "Começar no e-Título";

- Em seguida, o eleitor será encaminhado para os "Termos de Uso e Política de Privacidade". Basta clicar em cima da frase para ler;

- Assim que finalizar a leitura do documento, basta concordar com os termos e clicar em "Continuar";

- Na página seguinte, o usuário terá que confirmar os dados pessoais para entrar no e-Título, como nome completo, data de nascimento, CPF, nome da mãe e do pai. Desde 2020, os eleitores não precisam do número do título de eleitor para acessar o aplicativo;

- Após preencher os dados, clique em "Entrar no eTítulo";

- Em seguida, um "Desafio de perguntas" confirmam a identidade do usuário. O aplicativo pode fazer perguntas como: profissão, endereço, número de telefone ou de documento, local de votação, escolaridade... vale lembrar que as respostas devem ser de acordo com o último cadastro do eleitor;

- Após as perguntas, o usuário deverá preencher a senha cadastrada no aplicativo;

- Na página seguinte, iniciará uma conferência da biometria, para os que fizeram o cadastro. Caso concorde com o "Termo de ciência", basta clicar em "Sim";

- Em seguida, o aplicativo pedirá um vídeo selfie como reconhecimento biométrico para validar os dados. Clique em "Prosseguir";

- Para concluir a verificação, basta clicar em "Iniciar vídeo selfie" e seguir as instruções pedidas, como enquadrar o rosto na câmera, virar para a direita e para a esquerda;

- Pronto! Seu e-Título está configurado;

- Os que decidirem não passar pela a etapa de reconhecimento biométrico não poderão visualizar a foto do título digital e, portanto, deverão levar um documento oficial com foto no dia da votação;

- Caso mude de ideia e queira passar pela biometria, basta clicar em cima da foto e seguir as instruções do "vídeo selfie".