TRE-RJ negou, nesta terça-feira (1º), o recurso da defesa de Anthony GarotinhoReprodução/Redes sociais

Publicado 01/10/2024 18:01 | Atualizado 01/10/2024 18:32

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) negou o recurso da defesa de Anthony Garotinho (Republicanos), nesta terça-feira (1º), e manteve a candidatura a vereador indeferida. Segundo os desembargadores, não houve qualquer mudança na ação de improbidade que ele responde por um resultado diferente desse. A decisão foi tomada de forma unânime.

A Justiça eleitoral do Rio de Janeiro indeferiu no dia 9 de setembro deste ano o registro da candidatura do ex-governador do Rio. A ação foi ajuizada pela 125ª Promotoria Eleitoral, devido a uma condenação por improbidade administrativa em 2018, que estabelece inelegibilidade por oito anos, até 2026.