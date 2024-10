Paes (E) tem 33 pontos percentuais de vantagem sobre Ramagem - Divulgação

Publicado 30/09/2024 19:04 | Atualizado 30/09/2024 19:22

Rio – Uma nova pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira (30), mostra Eduardo Paes (PSD) com 53% das intenções de voto, e Alexandre Ramagem (PL), com 20%. O atual prefeito oscilou quatro pontos percentuais para baixo em relação à última enquete, realizada no último dia 18

Já Ramagem oscilou dois pontos percentuais para cima, assim como Tarcísio Motta (PSOL), que agora aparece em terceiro, com 6% - confira o desempenho dos demais candidatos no fim da página.

As intenções de voto branco, nulo ou para nenhum candidato ficaram em 1%. Os indecisos foram 5%. A margem de erro é de três pontos percentuais.; e o nível de confiança é de 95%. Não ocorreu enquete para um eventual segundo turno.

Esses números são referentes à pesquisa estimulada, ou seja, quando os nomes dos candidatos são citados para os entrevistados. Já no modo espontâneo, quando não há menção aos concorrentes, Paes fica com 34%, e Ramagem, 14%.

Rejeição

Na lista, a liderança ficou com Cyro Garcia (PSTU), que chegou a 50%. Dentre os dois primeiros colocados em intenções de voto, aquele com maior rejeição é Ramagem, que tem 39%. Paes ficou com 31%.

Já na avaliação do atual governo de Paes, 52% dos eleitores optaram por positivo; 31%, como regular; 13%, negativo. Outros 4% não responderam ou não souberam responder.

A Quaest fez a pesquisa com 1.140 eleitores, presencialmente, de 16 anos ou mais, entre os dias 27 e 29 deste mês.

Pesquisa estimulada

Eduardo Paes (PSD): 53%

Alexandre Ramagem (PL): 20%

Tarcísio Motta (PSOL): 6%

Marcelo Queiroz (PP): 2%

Carol Sponza (Novo): 1%

Cyro Garcia (PSTU): 1%

Rodrigo Amorim (União Brasil): 1%

Juliete Pantoja (UP): 0%

Henrique Simonard (PCO): - %

Em branco/nulo/nenhum: 1%

Indecisos: 5%



Pesquisa espontânea

Indecisos: 43%

Eduardo Paes (PSD): 34%

Alexandre Ramagem (PL): 14%

Tarcísio Motta (PSOL): 4%

Carol Sponza (Novo): 0%

Cyro Garcia (PSTU): 0%

Juliete Pantoja (UP): 0%

Marcelo Queiroz (PP): 0%

Rodrigo Amorim (União): 0%

Branco/Nulo/Não vai votar: 5%