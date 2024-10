Eduardo Paes (PSD) focou nas entregas do atual mandato - Reprodução

Publicado 03/10/2024 14:15 | Atualizado 03/10/2024 17:00

Rio - No último dia de propaganda eleitoral gratuita na televisão, o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) defendeu, nesta quinta-feira (3), a reeleição em primeiro turno, enquanto Alexandre Ramagem (PL), em segundo lugar nas pesquisas, pediu uma chance para chegar ao segundo turno.

Detentor do maior tempo de televisão, com 3 minutos e 28 segundos, Ramagem foi o primeiro a veicular sua propaganda no início da tarde desta quinta-feira (3). O candidato do PL argumentou que "um Rio diferente, não se faz com os mesmos políticos". O ex-Abin afirmou que rodou a cidade durante a campanha, escutando as demandas da população. O candidato manteve, em seu último programa, o foco na pauta da segurança pública e citou familiares de vítimas da violência na capital.

O delegado federal encerrou o programa pedindo o voto do eleitor para chegar ao segundo turno. Ramagem se colocou como um candidato em defesa da vida, da família, da propriedade e da liberdade do cidadão de bem. O ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu rapidamente em cenas de campanha.

Eduardo Paes, por sua vez, defendeu que a eleição seja resolvida no domingo (6) para "não atrasar os trabalhos" por conta de campanha eleitoral. A propaganda destacou o Rio de Janeiro como uma cidade que "tem tudo para dar certo". As entregas do atual mandato foram exibidas e houve promessas de avanços, em caso de reeleição. Foram citados mais médicos e psicólogos, mais escolas com ensino em tempo integral, mais emprego e renda e linhas de ônibus comuns no padrão do BRT.

Paes prometeu governar para todos e argumentou sobre o "risco de eleger alguém sem experiência". O tempo de propaganda na televisão do candidato do PSD se aproxima ao de Ramagem e é de 3 minutos e 26 segundos.



O candidato Rodrigo Amorim (União) focou seu último programa na crítica à atuação da Guarda Municipal no controle do trabalho dos comerciantes ambulantes, criticando a repressão aos camelôs. A campanha exibiu um vídeo em que o deputado estadual confronta presencialmente o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, em uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Marcelo Queiroz (PP) criticou medidas da atual gestão e trouxe a candidata a vice na chapa, Teresa Bergher, para participar de seu último programa. O candidato não deixou de citar o trabalho em defesa dos animais, marca de sua campanha. "Tentam diminuir meu trabalho falando que eu falo muito de animal mas na verdade eu criei o maior programa de castração gratuita do mundo", disse.

Por fim, Tarcísio Motta (PSOL), assim como em seu primeiro programa, apostou na pauta da educação. "Sou professor há 30 anos e sempre ouvi soluções mágicas. Tudo mentira. Escola precisa de investimento. O Rio vai ser a capital da educação", prometeu. O candidato do PSOL teve o menor tempo de televisão, com 27 segundos.

O horário eleitoral em rádio e televisão começou no dia 30 de agosto e dura 35 dias. O período é encerrado três dias antes do 1º turno. De segunda a domingo, as emissoras de rádio e de televisão reservaram 70 minutos diários para o horário eleitoral gratuito, que teve inserções de 30 e 60 segundos.



Para o cargo de prefeito, as emissoras veiculam a propaganda das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, na rádio, e das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na televisão.