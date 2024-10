Urnas eletrônicas passarão por testes de autenticidade no primeiro turno das eleições municipais - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 04/10/2024 10:49

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) vai realizar auditorias em 43 urnas eletrônicas durante o primeiro turno das eleições municipais. A definição das seções eleitorais nas quais os aparelhos serão testados acontece neste sábado (5), às 8h, em uma cerimônia pública realizada no Palácio da Democracia, na Região Central do Rio.

As seções que terão as urnas aferidas poderão ser sorteadas ou escolhidas por partidos políticos e outras entidades fiscalizadoras. De acordo com o TRE-RJ, cada equipamento passará por um dos dois tipos de testes.

Das 43 urnas eletrônicas fiscalizadas, 31 vão ser submetidas ao Teste de Integridade, que será realizado na Sala de Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), no domingo (6), ao longo da votação. Dois aparelhos que funcionam na Fundação Getúlio Vargas (FGV) também passarão pelo Teste de Integridade com Biometria.

Além disso, ainda serão escolhidas ou sorteadas mais 10 urnas de diferentes seções eleitorais do estado para passar pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. Eles vão acontecer nas próprias seções, antes do início do pleito.

A auditoria pode ser feita por entidades fiscalizadoras legitimadas pelo TRE, sendo elas: partidos políticos, federações e coligações; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Ministério Público; Congresso Nacional; Controladoria-Geral da União; Polícia Federal; Sociedade Brasileira de Computação; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Tribunal de Contas da União; Confederação Nacional de Indústria

Também estão aptos para realizar a auditoria os órgãos privados brasileiros, sem fins lucrativos, com notória atuação em fiscalização e transparência da gestão pública e que estejam credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além de departamentos de tecnologia da informação de universidades credenciadas.

Entenda os testes

Segundo o TRE, as auditorias das urnas eletrônicas têm como objetivo garantir a transparência, segurança e legitimidade do processo eleitoral, assegurando que os equipamentos estão funcionando corretamente e os votos registrados refletem a vontade dos eleitores.

No Teste de Integridade é feita uma simulação da votação, realizada sob monitoramento de câmeras. Nela, números anotados em cédulas previamente preenchidas por representantes dos partidos políticos e da sociedade civil são digitados, um a um, nas urnas eletrônicas. Paralelamente, os votos em papel também são registrados no Sistema de Apoio à Votação Paralela, que funciona em um computador.

Ao final da simulação, o resultado é apurado na urna eletrônica e confrontado com o obtido no sistema de apoio. Essa comparação é feita com o intuito de aferir se o sistema eletrônico de votação funcionou corretamente.

Já o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais tem o intuito de verificar se o software das urnas é o mesmo que foi inspecionado pelas entidades fiscalizadoras ao longo do ano eleitoral, assinado digitalmente e lacrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).