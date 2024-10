Eduardo Paes (PSD) pediu voto para voltar a focar na prefeitura - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 04/10/2024 11:36

Rio - O candidato à reeleição no Rio, Eduardo Paes (PSD) afirmou que recebe com naturalidade os ataques recebidos pelos adversários nos dias finais da disputa eleitoral no primeiro turno. O prefeito reconheceu que sua gestão tem pontos a melhorar. "Todo o governo tem sempre ajuste para fazer. Eu admiti alguns problemas, por exemplo na questão dos medicamentos, nas clínicas da família", afirmou.

Alexandre Ramagem (PL)

Alexandre Ramagem defendeu que está em crescimento nas pesquisas e disse que terá mais chances de vencer a eleição se for ao segundo turno. "O atual prefeito tá num viés de queda. Nós temos tudo para chegar no segundo turno e ganhar essas eleições", concluiu. O ex-diretor da Abin no governo Bolsonaro minimizou a baixa presença do ex-presidente em sua campanha e afirmou que estará com Bolsonaro nos últimos dias até a votação.

"O presidente Jair Bolsonaro está andando o país inteiro, diversas prefeituras, não apenas as capitais. O presidente (Bolsonaro) vota no Rio de Janeiro. Estarei até o dia da eleição com ele", afirmou Ramagem.

Tarcísio Motta

Terceiro lugar isolado na disputa, Tarcísio Motta (PSOL) criticou a escassez de debate de televisão no período eleitoral do Rio. O candidato avalia que o campo progressista está com medo e desaconselhou o voto útil deste setor em Eduardo Paes no primeiro turno. "Eu fiz um esforço exatamente para que o medo não oriente o voto progressista na cidade do Rio de Janeiro. Acho muito ruim que a campanha do Eduardo Paes e vários dos seus aliados estejam apelando para o medo para decidir a eleição agora, quando na verdade o que a gente precisa é discutir a cidade do Rio de Janeiro", criticou.

A disputa do Rio contou apenas com o debate da TV Globo no período eleitoral e com o da TV Bandeirantes na pré-campanha. "A gente teve uma campanha absolutamente fria, sem debate na cidade do Rio de Janeiro. E aí, o pedido de voto útil agora, na minha opinião, é um desserviço à democracia e aí tô falando ao eleitor progressista", afirmou Tarcísio.



No período final da campanha, Eduardo Paes tem pedido o voto útil do eleitorado no primeiro turno para que a eleição acabe no domingo (6). "Eu tô tocando a prefeitura e é óbvio que uma campanha exige muito de um candidato. Eu quero voltar para minha rotina para tocar todas as minhas responsabilidades que não são poucas. A cidade tem muitos desafios. Então, se puder terminar no domingo maravilhoso. Se não puder, a gente disputa segundo turno", declarou Paes.