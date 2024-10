Governo do Rio divulga esquema de segurança para as eleições municipais que acontecem neste domingo (6) - Divulgação/Governo do Rio

Publicado 04/10/2024 15:22

Rio - O Governo do Rio anunciou, nesta sexta-feira (4), o planejamento operacional para a segurança pública no dia das Eleições Municipais 2024 , que acontecem no domingo (6). Serão 25 mil homens nas ruas, entre eles os efetivos das polícias Militar, Civil, Segurança Presente e da Defesa Civil. Nas eleições de 2022, o número foi maior, totalizando 30 mil agentes nas ruas.

Durante a coletiva de imprensa, a cúpula de segurança pública do estado informou que bairros da Baixada Fluminense e da Zona Oeste vão receber reforço no policiamento, tendo em vista que são locais com atuação de milícias e tráfico. Segundo o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, o plano especial nessas localidades também se dá por um histórico de atentados a candidatos que disputam essas eleições

Serão formados comboios com 15 policiais das delegacias especializadas durante todo o pleito, além de 1.800 policiais civis, distribuídos em 183 delegacias, e órgãos de perícia. Já a Subsecretaria de Inteligência está atuando de forma preventiva, com monitoramento de redes sociais, e outros métodos, para obter informações que previnam intercorrências.

As Delegacias de Homicídios e as 14 Delegacias de Atendimento à Mulher estarão operando com equipes reforçadas. Todas as Delegacias de Polícia do estado estarão com equipe completa, incluindo as três Delegacias de Homicídios (Capital, Baixada e Niterói/São Gonçalo/Itaboraí).

A Lei Seca, que proíbe a venda de bebidas alcóolicas no dia da votação, não será decretada, como acontece desde 1996. A Polícia Militar atuará com 22.667 policiais em ação e 505 viaturas. Também serão utilizadas três aeronaves e drones para monitoramento aéreo no domingo. A Operação Verão não será interrompida e está garantida durante o final de semana das eleições. A Lei Seca, que proíbe a venda de bebidas alcóolicas no dia da votação, não será decretada, como acontece desde 1996.



O secretário de Polícia Militar, Marcelo de Menezes, explicou que o efetivo usado pela corporação não vai fazer blitzes ou bloqueio de vias, visando impactar da menor maneira possível o deslocamento dos eleitores.

"Preparamos um grande esquema de segurança para garantir a tranquilidade durante as eleições no estado. Nossas forças de segurança estarão nas ruas, em vias expressas, nos modais de transporte e nos locais de votação garantindo a segurança de quem exerce o seu direito ao voto", afirmou o governador Cláudio Castro.

Trabalho integrado com TRE-RJ



A cúpula de segurança pública do Rio explicou que as polícias do Rio participaram de reuniões estratégicas com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, para garantir a tranquilidade dos moradores durante as votações e a segurança das urnas.



"O Governo do Estado está disponibilizando todos os recursos necessários para que as eleições transcorram em clima de paz em todo o estado do Rio. O esquema de segurança foi montado de forma integrada, inclusive com a Polícia Federal e as Forças Armadas", disse o secretário estadual de Segurança Pública, Victor dos Santos.



Escolta das urnas e monitoramento



A segurança das urnas será garantida por escoltas de policiais militares que as conduzirão para os 4.947 locais de votação. Os agentes farão a segurança das seções eleitorais no sábado (5) e no domingo (6), acompanhando a instalação das urnas.



O monitoramento da movimentação de eleitores ocorrerá em tempo real, tanto na capital quanto no interior, com suporte de quase 13 mil câmeras corporais acopladas aos uniformes dos policiais.



A Central de Operações, localizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), vai coordenar as ações, recebendo imagens e dados de 263 mil dispositivos do programa 190 Integrado. Já no aplicativo 190 RJ será incluído o tópico "crimes eleitorais" na lista de tipos de ocorrências hospedadas no aplicativo.



Segurança Presente e Corpo de Bombeiros



O programa Segurança Presente disponibilizará 413 policiais que estariam de folga para a Polícia Militar. Os agentes ficarão em pontos estratégicos, focados no entorno dos locais de votação. As 42 bases do programa atuarão intensamente para garantir a segurança em áreas de maior circulação.



O Corpo de Bombeiros também fará parte da operação, com 1.100 bombeiros de prontidão. Além disso, 90 viaturas e duas embarcações estarão disponíveis para apoio às atividades dos cartórios eleitorais e da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro nos dias de pleito. Os veículos atuarão sob demanda, em locais, datas e horários definidos pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral-RJ, sob ordens dos fiscais. Cerca de 10 mil militares farão a coordenação da operação.

Forças Armadas vão atuar em 32 cidades do Rio

As Forças Armadas vão atuar em 32 dos 92 municípios fluminenses durante as eleições do próximo domingo (6). Os militares atuarão em cerca de 500 locais de votação e nas principais vias expressas. A presença deste efetivo nas eleições do Rio de Janeiro foi solicitada pelo TRE ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em parceria com o governo do estado.

Confira as cidades que terão reforço das forças armadas:

Região Metropolitana: Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí, Maricá, São Gonçalo, Tanguá, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.



Região dos Lagos: Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Saquarema.

Norte Fluminense: Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã, Noroeste Fluminense, Aperibé, Itaperuna, Miracema e Santo Antônio de Pádua.



Centro-Sul Fluminense: Barra do Piraí e Barra Mansa.



Costa Verde: Paraty.



Região Serrana: Nova Friburgo.